Zafer bayramı mesajları: Türkiye, haklarını müdafaa edecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Büyük Taarruz’da Gazi Mustafa Kemal’in ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’ emriyle zafere erişen strateji ve akıl, bugün Akdeniz’de şekillenen büyük mücadele dikkate alındığında çok daha anlamlı hale gelmektedir. Büyük zaferlerin ardından gücüne güç katarak yükselen ve bugün bulunduğu coğrafyada güçlü demokrasisi ve ekonomisiyle gıpta edilen, barışın ve adaletin umudu olarak görülen Türkiye; kendisine yönelik tüm gayrimeşru müdahaleler yahut planlar karşısında, bugün de aynı kararlılık ve azimle her türlü karşılığı verecek kudret ve cesarete sahiptir” dedi. Şentop, Irak’ta, Suriye’de, Kıbrıs’tan Libya’ya kadar Doğu Akdeniz’de ve meşru haklarının bulunduğu her yerde Türkiye’nin, sömürgeci zihniyetin ve kaynaklara vahşice el koyma arayışında olan her türlü girişimin karşısında durmaya kararlı olduğuna dikkati çekerek, “Cürmüne ve geçmişine bakmadan, hem ucuz kabadayılık peşinde olan hem de tüm dünyayı imdada çağıranlar ve onlara destek vadedenler; aziz milletimizin tarihine ve en zor zamanlarda bile gösterdiği kahramanlıklara bir kez daha bakmalıdır. Her oyunu, her hamleyi ve tezgahı bozacak gücüyle Türkiye, hukuk sınırları içinde haklarını müdafaa etmekten bir an bile geri durmayacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, bundan tam 98 yıl önce bugün, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da, eşsiz bir zaferle taçlandırıldı. Kudretli Başkomutan’ın ‘Ya istiklal ya ölüm’ emri, milletimizin genlerinde bulunan özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile bütünleşerek, esaret zincirlerini söküp attı. 30 Ağustos’u yalnız ‘askeri bir zafer’ olarak tanımlamak mümkün değildir. Hiç kimse aradan geçen 98 yıla aldanmasın, Dumlupınar’da yakılan ışık, hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Ve bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kara, hava, uzay ve deniz sahalarıyla bölünmez bütündür. Bu bütünlüğü tehlikeye sokabilecek her türlü girişime karşı devlet ve millet ruhuyla 30 Ağustos ruhuyla her zaman teyakkuzdayız.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ne mutlu bize ki tarih sahnesine çıktığımız günden bugüne, fikirde de fiilde de zafer hep bizim oldu. Hiçbir zaman boyunduruk altına girmedik, mukaddesatımızı kimseye asla çiğnetmedik. Bu asil ruha meydan okuyan herkes geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de iki kere hezimete uğramaya mahkumdur.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanları, Anadolu’da icra edilmeye çalışılan Haçlı Seferi’ni göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, gözünü hiçbir şeyden sakınmamıştır.