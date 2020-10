Anadolu Kaplanları... Kayserispor'un Berna annesi!

Sadece Kayserispor için değil, Süper Lig açısından da bir ilk oldu Berna Gözbaşı... Kadın yönetici görmüştük ancak kadın başkan bambaşkaydı.

Hem de kulübün dip yaptığı bir noktada, parasal açıdan zor, sportif olarak daha da zor bir dönem içerisinde elini değil, gövdesini taşın altına koydu.

Ona yel değirmenleriyle çatışan “Don Kişot” mu demeli, yoksa Fransızların ünlü kadın savaşçısı “Jeanne d’Arc” mı? Ama ille de yerli ve milli ise, “Nene Hatun” en güzeli...

Erkek egemen toplumun içerisinde bir eğreti otu değil, bir papatya Gözbaşı...

Kayseri’nin üç eski bakanı, belediye başkanı, hatta aslen Kayserili olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun teşvikleri, bugünün kadın başkanını ortaya çıkardı. İstediği desteği aldı mı, yoksa yalnız mı kaldı bunun yorumu kendisine ait ama şu bir gerçek ki, borç deliği kocaman olan bir Kayseri’yi bugünlere getirdi.

Yönetmekte kendine has yöntemleri var. Örneğin Adebayor’un 700 bin euroluk alacağı vardı. Aldı karşısına, “200 bin euro vereyim” dedi ve kabul ettirdi. Böylece mutlu bir ayrılık gerçekleşti.

Türkiye ile işi yok!

Eğer bugün Yeni Malatya ve Ankaragücü, hala Süper Lig’deyse bunu bir anlamda Berna Gözbaşı’na borçlu... Ligdeki başkanları tek tek ikna ederek, düşmenin kaldırılmasının önünü açtı. Kulüpler Birliği toplantılarında erkeklerden geri kalmadı. Kulübü için hep kavganın içinde vardı.

Özellikle Anadolu kulüplerinin yönetimlerine, başkanlık koltuğuna gelenler için türlü söylentiler vardır; “İşini büyüttü, menfaat sağladı.”

Gözbaşı tam aksine, kulübün transfer engelini kaldırma adına cebinden milyonlar yatırdı. İşi mi? Türkiye ile işi yok ki... İhracatçı...

Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanlığı yapması nedeniyle Portekiz’le ilişkileri çok iyi... Bu da gelecekte oluşturmak istediği model için ipucu... DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Yönetim Kurulu’nda da sayman üye olan Gözbaşı’nın, bu nedenle uluslararası ilişkileri de oldukça güçlü...

İyi bir “para” uzmanı... İşindeki başarısı da bunun bir örneği... Kulüplere gelen paraya baktıktan sonra, “Böyle bir kulübün zarar etme şansı sıfır” diyor ama geçmişten gelen borçlar, her şeyi silip götürüyor.

Kayseri’nin usta gazetecilerinden Canan Bayram’ın ifadesiyle; “Delikanlılık, adamlık sadece cinsiyetle olmuyor. Bunu da Berna Gözbaşı en iyi şekilde ortaya koyuyor.”

Kalma başvurusu

Her takım için zaman zaman klasik bir ifade kullanılır; “Aile havasındalar.” Ama Kayserispor’da bu, gerçekten öyle... Futbolcuların dilinde başkan değil, “Berna Anne...”

Lung, Pedro Henrique ve Campanharo’nun sözleşmelerini uzatmak için kendilerinin kulübe başvuruda bulunması da, sarı-kırmızılı kulübe ve Başkan Berna Gözbaşı’na olan aidiyetlerinin en büyük göstergesi...

Rekortmen Topuz

Bugün mali anlamda zorluklar yaşayan Kayserispor, aslında futbolcu satışı konusunda da oldukça başarılı... Bu konuda rekor Mehmet Topuz’da... Topuz, 9.5 milyon euroya Fenerbahçe’nin olurken, ikincilik kürsüsüne ise Galatasaray’a giden Nordin Amrabat oturdu. 8 milyon 600 bin euroluk bir gelirle bir sarı-kırmızılı kulüpten diğerine geçen Amrabat’ın peşinden ise 5 milyon 250 bin euroluk bonservis bedeliyle Trabzon’a giden Gökhan Ünal geldi.

Kayserispor’dan üç büyüklere giden son isim de Bernard Mensah oldu. Beşiktaş’a giden Ganalı oyuncu 500 bin euroya kiralansa da, 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Bir zirvedir Erciyes

2.5 milyon yıl öncesine dayanan volkanik bir oluşum olan Erciyes Dağı, Kayseri’nin simgesidir. Ve bu dağ, bünyesinde binlerce sporcuyu barındırır, kucak açar, olanak sağlar.

Spor, sadece topla oynanan değildir elbet... Hele ki Kayseri’de spor, kayaktır, dağcılıktır, snowboarddur, dağ bisikletidir. Kısacası Erciyes’te yapılabilen her şeydir. İster profesyonel isterse amatör kayakçılar için pistleri, mekanik tesisleriyle kış aylarının vazgeçilmezidir. Toplam pistlerin yüzde 36’sı kolay, yüzde 42’si orta zorlukta ve kalan yüzde 22’si ise çok zor olarak değerlendirilmiştir.

Coğrafi konumu itibarıyla “Dünyanın En Merkezi” konumundaki kayak merkezi olarak gösterilen Erciyes, Türkiye’den dünyanın 3’te 1’lik kısmına 4 saatlik uçuşla erişilmekte... Erciyes’in İstanbul’a olan 1 saatlik uçuş mesafesi de Erciyes Kayak Merkezi’ni yerli ve yabancı kayakseverler açısından cazip kılmakta...

Kayak dışında snowboard ve snowkite da oldukça revaçta... Erciyes’in kendine has rüzgarı ve ağaç bulunmaması, snowkite sporcularını buraya çekiyor.

Bugün belki de pandemiden en az etkilenen sporlardan biri olan dağcılık da faaliyetlerini sürdürmekte... Sporcular, K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü ile Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Tırmanışı’na hazırlanıyor. Kayıtlı 14 dağcılık kulübüyle bu konuda oldukça faal görünen Kayseri’de geleneksel tırmanışlar da devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli değerlerinden Erciyes’in uluslararası bir marka haline geldiğini belirtti. Geçen ay yapılan 26. Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, 17 ülkeden 500’e yakın bisikletçiye ev sahipliği yaptı.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, pandemi süreci içerisinde en fazla rağbet gören merkezin Erciyes olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin en büyük kayak merkezine sahip olduklarını dile getirdi.

Pandeminin etkileri!

Kış sporlarına alışkın olan Rus, Ukrayna ve Polonya vatandaşları, bu yıl rotayı Erciyes’e çevirdi. Kayak yapmak isteyen ya da snowboard tutkunları, İsviçre, Avusturya gibi merkezlere pandemi nedeniyle ulaşamazken, Erciyes’e rahatlıkla gelebiliyor. Ancak herkes burayı tercih ettiği için bu sefer de rezervasyon sıkıntısı yaşıyor.

Artık yurt dışı yok

Kulüplerimiz, sezon öncesi kampı için daha önceleri Avusturya, Almanya, İsviçre gibi bölgeleri tercih ediyordu. Ancak buna benzer yerlerin Türkiye’de gelişim göstermesi, antrenman sahası, konaklama imkanlarının artmasıyla artık yurt dışına gidilmeyecek.

Erciyes’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de artık kendi sporcularımıza, kendi kulüplerimize hizmet verecek. 132 bin metrekare alan üzerine kurulan spor üssünde, 12 futbol sahası, spor salonu, kongre merkezi, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti ve sosyal tesisler bulunacak. 1800 rakımda kurulan tesis, 12 ay boyunca aktif olarak kullanılabilecek.

İtalya, Rusya, Belçika, Belarus, Macaristan, Romanya, Finlandiya, Litvanya, Polonya, Letonya, Ukrayna, Kosova, Malezya, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Bahreyn, Fas, Cezayir, Irak gibi ülkelerin global bisiklet takımları, tercihlerini Erciyes’ten yana kullanıyor.

2004’te takas!

Kayserispor dışında Süper Lig’de yer alan diğer Kayseri ekibi ise Erciyesspor oldu. Birinci Lig’e çıkan lacivert-siyahlılar, genel kurul kararıyla 2004’te adını Kayserispor’a döndürdü. Aynı anda İkinci Lig’de yer alan Kayserispor da ismini Kayseri Erciyesspor yaptı. Böylece iki takım da liglerini takas etmiş oldu.

Pistlerin şampiyonu Burcu Subatan

Kayseri’nin son dönemde yetiştirdiği başarılı atletlerden biri Burcu Subatan... Daha geçen hafta sonunda Denizli’de yapılan Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası’nda büyük kadınlarda bir numara kürsüsüne çıkan isim... Geçen ay Romanya’nın Cluj kentinde yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda da 3 bin metrede altın madalyaya ulaştı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Burcu Subatan, maddi zorluklarla bugünlere geldiğini ifade etti. Babasının çalışmadığı dönemleri anlatan Subatan, “Bakkalda veresiyemiz oluyordu. Ailemden gizlice 2-3 lira bakkala borç yazdırıp, o parayla bilet alıp antrenmana gidiyordum. Bazen para bulamıyordum antrenmana yürüyerek gidip geliyordum” diyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Bir zamanlar Meysu vardı!

Hey gidi Meysuspor hey... Çok üst düzey bir ekip değildi ama basketbolda marka olmuştu.

O dönemde henüz potayı görmemiş Kayserili öğrenciler bile tanışma fırsatı buluyordu basketbolcularla... Köy ve ilçe okulları geziliyor, kenarda köşede kalan öğrencilere ulaşılıyordu. Öyle ki, Amerikalı oyunculara ellerini süren öğrenciler, “Aaaa bunların boyası çıkmıyormuş. Gerçekten siyahlarmış” diyerek ilk kez gördükleri bir siyahiyle tanışıyorlardı.

Çeşitli isimler altında olsa da mevcudiyetini son ana kadar devam ettiren erkek basketbol takımı, daha sonra pes ederek yerini kadınlara bıraktı.

Kayseri TED Koleji ile temelleri atılan, ardından Panküp ile anılan kadınlar basketbolu için son 10 yıl aslında oldukça şaşaalı geçti. İsminin KASKİ’ye dönüşmesiyle Euro Cup finaline imza atan basketbolcular, daha sonra Abdullah Gül Üniversitesi, bugün de Kayseri Basketbol olarak mevcudiyetini sürdürdü.

Özellikle kız çocuklarını basketbola alıştırmak için o dönemlerde spor okulları açtıklarını söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şerbetçioğlu, “Bu şekilde çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumaya çalıştık” diyerek verilen emeği yansıttı.

Bugün Bellona’nın sponsorluğuyla yoluna devam eden Kayseri Basketbol ve diğer kulüplerin en büyük kaynağının iddaa gelirleri olduğu da özellikle vurgulanıyor.

Baba-oğul Bitigenler

Kayseri’nin üst klasman hakemlikte iki büyük gururu var. Baba oğul; Galip Bitigen ile Abdulkadir Bitigen... “Armut dibine düşer” örneğinde olduğu gibi oğul Bitigen, daha fen lisesi öğrencisiyken hakemlik kursuna kaydoldu ve bugünlere geldi. Bitigen dışında bugün üst klasman diğer hakem ise yardımcılardan Mustafa Savranlar...

Kaybolan spreyin başlangıcı Kayseri

2013’te U21 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Türkiye, açılışı 21 Haziran’da Kayseri Kadir Has Stadı’nda gerçekleştirdi. Küba ile Güney Kore arasındaki açılış karşılaşmasını FIFA hakemimiz Cüneyt Çakır yönetirken, burada tarihi bir ilke de imza atmış oldu. İlk kez bir FIFA organizasyonunda hakemler baraj mesafesini belirlemek için kaybolan sprey kullanırken, bunun da ilkini Cüneyt Çakır gerçekleştirdi.

Gençliğe armağan

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın birçok ildeki tesisleşme hamlesine Kayseri’de de devam edildi. Talas Gençlik Merkezi’nin yapımı büyük ölçüde sona ererken, burasının da gençliğe kazandırılması için yoğun çaba harcanıyor.

Yüzde 90’ı tamamlanan ve 743 metrekarelik bir salonu da bulunan merkezde gençlerin spor dışı uğraşlarını yapabilmesi için resim, müzik, bilgisayar odaları da bulunuyor. Gençlik merkezi, 3 milyon 540 bin liraya ihale edildi.

Haydi kızlar okula

Altyapıya büyük önem veren HES Kablo Kayserispor, minikler için bir futbol okulu da açtı. Başkan Berna Gözbaşı, özellikle kız çocuklarının da okula kayıt yaptırmalarından büyük memnuniyet duyuyor.