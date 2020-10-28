Orta Anadolu Sanayi Havzası’nı kuralım

Ticaretin kalbi Kayseri; eğitimden sağlığa, sanayiden turizme her alanda yol haritasını hep yeni yatırımlarla, teknolojik gelişmelerle çiziyor. ‘Ticaret ustalığı genlerimizde var’ yorumunu yapan şehrin öğrencisi, esnafı, ticaret erbabı, sanayicisi; her yatırımı mutlaka küresel ekonomiye de taşıyor. Şehrin kalkınmasına destek veren yatırımcılar, ürünlerini, teknolojilerini, sistemlerini mutlaka global arenaya da götürüyor.

İpek Yolu’nun güzergahlarından olan Kayseri, aynı zamanda dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak tarihte güçlü bir konumda bulunuyor. Karayolu, demir yolu, limanlara uzanan geniş ağı ile dünyanın pek çok ülkesinden kolaylıkla erişim sağlanan Kayseri, bu anlamda Türkiye’nin dış ticaretine de önemli katkı sunuyor. İsmi ticaretle adeta özdeşleşen Kayseri, geleceğe de aynı heyecanla hazırlanıyor; bölgede katma değerli üretim, endüstriyel tasarım hep bir adım öne çıkıyor.

Kayseri’nin Türkiye için önemine bakıldığında çevresindeki 12 şehir için ticaret, lojistik ve bir sağlık merkezi konumunda olduğu görülebiliyor. Kayseri, bu gelişmişliği yaymak ve şehirlerarası bir güç oluşturmak için Türkiye’nin tüm Orta Anadolu bölgesinde bir ‘sanayi havzası’ oluşturmaya odaklanmış durumda.

‘GELİR, EŞİT DAĞILIR’

‘Kayseri, Türkiye’nin ekonomik verilerindeki çeşitli verilerde hep en iyi ilk 10 içinde yer alıyor’ diyen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayiden turizme, sağlıktan lojistiğe şehrin bölgesi için önemine dikkat çekiyor. Mevcut dönemde en önemli çabalarından birinin bölgede ‘Orta Anadolu Sanayi Havzası’ oluşturacak çalışmalar olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şu açıklamayı yapıyor:

“Kayseri, Konya, Aksaray, Kırşehir yani bölgedeki tüm illeri kapsayacak bir sanayi havzası planı oluşturur ve hayata geçirirsek, tıpkı Marmara Bölgesi’ndeki gibi bir endüstri merkezi kurabiliriz. Hatta bir ayağı liman bağlantısı ile Mersin, Adana’ya kadar gider ve tüm bölge bu atılım hattında olur. Ülkenin gelir dağılımı ve çevredeki şehirlerin de gelişmesi açısından çok faydalı olacağına inanıyoruz. Riski de bölgelere dağıtırız. Aslında 7 bölgede 7 kalkınma merkezi kamunun da istediği ancak tıkanan bir süreç. Orta Anadolu Sanayi Havzası fikri ve altyapısını her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Bölge açısından, etrafındaki belki 30 şehri dinamo etkisiyle harekete geçirecek bir yapı olur.”

‘TALEP PATLAMASI VAR’

Elektrikli ev aletlerinde İstanbul’dan sonra ikinci büyük ihracatçı olan Kayseri, mobilyada üçüncü büyük ihracatçı kent. Büyük sanayi kuruluşları ve yan sanayide gücünü pekiştiren şehirde firmalar tam kapasite çalışıyor. Tasarım tescilinde Türkiye’de üçüncü sırada yer alan Kayseri, yine yeni tasarım başvurusunda da üçüncü sırada. Marka ve patent çalışmaları ileri seviyede olan Kayseri, artık katma değerli ve yüksek teknolojili üretim konusunda da atağa kalkmış durumda bulunuyor.

Savunma sanayi, maden, mobilya, turizm, sağlık, eğitim gibi pek çok stratejik alanda Kayseri’nin ülke çapında öncü bir kent olduğunu anlatan Başkan Büyüksimitci, yeni yatırımlar için ‘dört dörtlük’ bir yapı sunulduğunu vurguluyor. Büyüksimitci, “Bir şehirde yatırımınızı hayata geçirmek ve yaşamak için aslında dört temel etkene bakarsınız. Endüstri altyapısı ile yaşam standardı içinde; eğitim, sağlık, sosyokültürel yapı. Bu gelişmişlikler Kayseri’de çok ileride. Her anlamda altyapısını tamamlamış bir şehir. Endüstri kültürü oluşmuş, nitelikli istihdam sağlayan güçlü bir özelliği de var. Mesela Kayseri Serbest Bölgemize çok ciddi yatırım alıyoruz. 7 milyon metrekare alandan bahsediyoruz. Talep patlaması var. İncesu Organize Sanayi Bölgemizde parselimiz kalmadı yeni parsel oluşturmak için çalışıyoruz. Üretmeye ve ekonomiye sağladığımız katkıyı artırmaya hep daha güçlü devam edeceğiz” diye konuştu.