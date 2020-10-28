‘Yeni hikayemizi yüksek teknoloji ile yazacağız’

Seramik vitrifiye konusunda üst segment ve tasarımlı üretim yaptıklarını da hatırlatan Özkaya, 10 milyon euro yeni yatırımla kapasite artışı ve modernizasyonla büyümeye devam edeceklerini söyledi. Ürettiklerinin yarısını yurt dışı pazarlara gönderdiklerine dikkat çeken Özkaya, “60 ülkeye ihracatımız var. Aslında yüzde 80’ini bile gönderebiliriz. Ancak iç pazarı dengede tutmak istiyoruz. Çünkü Türkiye’de bu pazar çok dinamik. Uluslararası kalite belgelerine sahibiz. Dünyanın her yerinde bu belgeler geçerli. Avrupa Birliği’ne dağıtım ağı için Hollanda’da bir dağıtım merkezimiz de var. Genellikle ihracatımız da AB’ye yapılıyor” dedi.

Kayseri’nin sanayi altyapısı ve lojistik kaynaklarıyla firmaların yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da hızla büyümesine imkan tanıdığını anlatan Özkaya, “Artık şehir özelinde bir adım öteye geçmemiz lazım. Orta ve üst teknolojiye dayalı stratejik yatırımlar için çalışmalıyız. Bunun ilklerini görmeye başladık, devamını da en iyi şekilde getireceğiz” dedi.