Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Bradley Beal kariyer rekoru kırdı, Wizards kazandı
06.12.2017 - 10:46 | | AA

Bradley Beal kariyer rekoru kırdı, Wizards kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards, Bradley Beal'ın 51 sayılık performansı sayesinde Portland Trail Blazers'ı 106-92 yendi.

Bradley Beal kariyer rekoru kırdı, Wizards kazandı
ABONE OL

NBA'e 3 maçla devam edildi. Washington Wizards, Bradley Beal'ın 51 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı Portland Trail Blazers deplasmanından 106-92 galip ayrıldı.

Wizards'ta Kelly Oubre 14 sayı, 5 top çalma ve Mike Scott 10 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 30 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, El-Faruk Aminu 17 sayı, 6 ribaunt ve Jusuf Nurkic 15 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Westbrook'tan 8'inci "triple double"

All-star oyun kurucu Russell Westbrook, takımı Oklahoma City Thunder'ın Utah Jazz'ı 100-94 mağlup ettiği maçta 34 sayı, 14 asist, 13 ribauntla sezonun 8'inci, kariyerinin 87. "triple double"ını yaptı.

Üst üste 3. karşılaşmasını kazanan ev sahibi Thunder'da Steven Adams 20 sayı, 9 ribaunt ve Paul George 21 sayı üretti.

Performansıyla dikkatleri üstüne çeken çaylak oyuncu Donovan Mitchell, 31 sayı ve 5 top çalmayla Jazz'ı ayakta tutmaya çalıştı.

Raptors'tan art arda 4. galibiyet

Toronto Raptors, ağırladığı Phoenix Suns'ı 126-113 mağlup ederek peş peşe 4. maçını kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta 20 sayı, 10 asist, 6 ribauntla "double double" yapan Kyle Lowry, 20 sayı, 8 asist, 7 ribaunt üreten DeMar DeRozan ve 19 sayı, 6 ribaunt, 3 blokla oynayan Serge Ibaka öne çıktı.

Suns'ta Devin Booker'ın 19 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Alex Len'in 14 sayı, 7 ribaunt ve Greg Monroe'nun 11 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Lionel Messi kariyerinin 700. golünü attı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!
    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!
  2. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cisse'ye yıllık 1.2 milyon euro
    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cisse'ye yıllık 1.2 milyon euro
  3. Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze’ye büyük tepki!
    Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze’ye büyük tepki!
  4. Galatasaray da Trabzonspor da beraberlikte sofradan aç kalkar!
    Galatasaray da Trabzonspor da beraberlikte sofradan aç kalkar!
  5. Son dakika haberler - Galatasaray'da kiralık hezimeti
    Son dakika haberler - Galatasaray'da kiralık hezimeti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzon'un yüz akı Uğurcan Çakır

Trabzon'un yüz akı Uğurcan Çakır

Son dakika haberler - Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatacak

Son dakika haberler - Beşiktaş, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatacak

Son dakika Galatasaray haberler - Emre Akbaba tam Terim'in istediği forvet

Son dakika Galatasaray haberler - Emre Akbaba tam Terim'in istediği forvet

İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü

İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü

Sıradaki Haber