Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Casus drone idmanda
23.12.2018 - 02:30 |

Casus drone idmanda

Hoffenheim takımının antrenmanı sırasında saha üzerinde drone uçuruldu. Drone’u uçurarak idmanı kayıt altına alanların, bir gün sonra karşılaşacakları rakipleri Werder Bremen olduğu ortaya çıktı.

Casus drone idmanda
ABONE OL

ONUR DİNÇER

Almanya’nın Werder Bremen Kulübü, rakip takımın antrenmanını gizlice kayıt altına almak için drone uçurdu. Yeşil-beyazlılar, ligde çarşamba günü Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın bir gün öncesindeyse Hoffenheim idmanını yukardan kayda alan cihazın Werder Bremen’e ait olduğu ortaya çıktı.

Maç öncesi yaptıkları son antrenmanda Hoffenheim yetkilileri durumu polise bildirdi, polis soruşturma başlattı. Kulübün CEO’su Frank Baumann, cihazın kendilerine ait olduğunu itiraf etti. Sorumluluğu kabul eden ve özür dileyen kulüp, Baumann, teknik direktör Kohfeldt ve analizcilerin de işin içinde olduğunu belirtti.

Yeşil-beyazlıların scout görevlisinin, antrenman tesisinden 50 metre ileride bir arabada bulunduğu tespit edildi. Almanya’da insanların bulunduğu alanların üzerinde drone uçurmak yasak, 45 bin sterlin cezası var.

‘Az adam toplamadık’
Werder CEO’su Frank Baumann şunları söyledi: “Bizim bir görevlimiz orada bulunuyordu. Bundesliga’da rakibinizle ilgili mümkün olduğunca bilgi toplamak normaldir. Zamanında başka takımların görevlileri de gizlice bizim antrenmanlarımızı izledi, diğer takımlar adına bizi izleyen az adam toplamadık, birçok kişiyi ağaçlardan indirdik.”

    Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber