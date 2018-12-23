Casus drone idmanda

ONUR DİNÇER



Almanya’nın Werder Bremen Kulübü, rakip takımın antrenmanını gizlice kayıt altına almak için drone uçurdu. Yeşil-beyazlılar, ligde çarşamba günü Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın bir gün öncesindeyse Hoffenheim idmanını yukardan kayda alan cihazın Werder Bremen’e ait olduğu ortaya çıktı.

Maç öncesi yaptıkları son antrenmanda Hoffenheim yetkilileri durumu polise bildirdi, polis soruşturma başlattı. Kulübün CEO’su Frank Baumann, cihazın kendilerine ait olduğunu itiraf etti. Sorumluluğu kabul eden ve özür dileyen kulüp, Baumann, teknik direktör Kohfeldt ve analizcilerin de işin içinde olduğunu belirtti.

Yeşil-beyazlıların scout görevlisinin, antrenman tesisinden 50 metre ileride bir arabada bulunduğu tespit edildi. Almanya’da insanların bulunduğu alanların üzerinde drone uçurmak yasak, 45 bin sterlin cezası var.

‘Az adam toplamadık’

Werder CEO’su Frank Baumann şunları söyledi: “Bizim bir görevlimiz orada bulunuyordu. Bundesliga’da rakibinizle ilgili mümkün olduğunca bilgi toplamak normaldir. Zamanında başka takımların görevlileri de gizlice bizim antrenmanlarımızı izledi, diğer takımlar adına bizi izleyen az adam toplamadık, birçok kişiyi ağaçlardan indirdik.”