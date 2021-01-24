Gençlerbirliği’nin duayen başkanı rahmetli İlhan Cavcav’ı saygı ile anıyorum. Yattığı yerden, mirasının nasıl hovardaca harcandığına üzülüyordur eminim. Ama sen de suçlusun İlhan ağabey. Keşke bir “çırak” yetiştirip öyle teslim etse idin emaneti. Bak ne hale düştü üzerine titrediğin Gençlerbirliği? Sen gittin, iş bitti! Gençlerbirliği’nin duayen başkanı rahmetli İlhan Cavcav’ı saygı ile anıyorum. Yattığı yerden, mirasının nasıl hovardaca harcandığına üzülüyordur eminim. Ama sen de suçlusun İlhan ağabey. Keşke bir “çırak” yetiştirip öyle teslim etse idin emaneti. Bak ne hale düştü üzerine titrediğin Gençlerbirliği? Sen gittin, iş bitti! Trabzonspor kolay kazanabileceği maçı sıkıntıya soktu. Önemli olan skor değil, üç puandı. Adım adım ilerlemek, adımın kaç metre olduğu değil, nereye yükseldiğindir çünkü. Çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı “Süper Kupa” finali öncesi yıpranmadan bir engeli daha geçmek elbette avantaj oldu. Her takım için sonucun konuşulduğu bir süreç yaşıyoruz. Djaniny’nin takımını öne geçiren sayısındaki becerisi kadar, Ekuban’ın o açıyı görmesi ve arkadaşını topla buluşturması da kıymetli idi. Maçın Trabzonspor adına yıldızı mı? Ekuban’ın önüne kim geçebilir ki? Trabzonspor yönetimi onu yarınlarını kurtarmak adına pamuklara sarmalı.

Geçen hafta Konyaspor işini kolaylaştırmıştı bordo-mavili ekibin. Dün de Gençlerbirliği geriye düştükten sonra açık oyunu tercih etti. Ve Avcı’nın istediği “av” oldu.

Trabzonspor’un kapanmayan savunmaları aşacak alternatif bol. Uzun top, ara pas derken, illaki fırsat yaratabiliyor. İkinci golün hazırlanışı basitti ama bitirişi ustalık gerektiriyordu. Nwakaeme - Ekuban işbirliğinin sonuçlanması zor olmadı.

Ya sonrası? Gözlemim şu; Trabzonspor’un takım savunması anlamında sıkıntısı sürüyor. Evet; bireysel yeteneklere ihtiyacı var ama, sorumsuzluk hata affettemez.

Gol yemek ayıp değil. Fakat öne geçtikten sonra bu kadar baskı altında kalmak garip. Oyunun hakimi sensin, istesen fazlasını atabilirsin. Niçin geriye yaslanıyorsun, neden korkuyorsun? Ve niçin rakibe bu kadar net fırsatlar veriyor, son dakikaları stres içinde yaşıyorsun?

Trabzonspor’un güven sorununu çözmesi şart. Ve kendini geliştirmesi adına bir yol haritası çizmeli.

Son transfer Berat’a ayrıca değinmek gerek. Topu kullanması, pas trafiğindeki aklı, kendine güveni dikkat çekti. Avcı’nın ajandasının sağlam olduğu ortada. Bu çocuk kendisine sahip çıkanları mahcup etmez!