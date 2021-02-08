Erman Toroğlu: N'Sakala Beşiktaş'a ihanet etti

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 24. haftasında evinde Koynaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede erken bir kırmızı kart çıktı. Siyah-beyazlı takımda Fabrice N'Sakala, 15. ve 21. dakikalarda yaptığı hareketlerin ardından iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon 3 sarı kart gören N'Sakala, böylece Beşiktaş kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldu. Kongolu oyuncu, daha önce 319 maçlık kariyerinde 3 kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

TAKIMA İHANET EDİYORSUN

Erman Toroğlu, N'Sakala'nın kırmızı kartını bu sözlerle değerlendirdi. "N'Sakala o kırmızı kartı nasıl alabiliyor, inanılır gibi değil... Bu kırmızı kartı görerek arkadaşının ekmeğini çalıyorsun, takıma ihanet ediyorsun"