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HaberlerBeşiktaş Haberleri Erman Toroğlu: N'Sakala Beşiktaş'a ihanet etti
08.02.2021 - 09:16 |

Erman Toroğlu: N'Sakala Beşiktaş'a ihanet etti

Süper Lig'in 24. haftasında 10 kişi kalan Beşiktaş evinde Konyaspor'u 1-0 yendi. Maçın 21. dakikasında siyah beyazlıların sol beki N'Sakala, kırmızı kart gördü.

Erman Toroğlu: N'Sakala Beşiktaş'a ihanet etti
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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 24. haftasında evinde Koynaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede erken bir kırmızı kart çıktı.  Siyah-beyazlı takımda Fabrice N'Sakala, 15. ve 21. dakikalarda yaptığı hareketlerin ardından iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon 3 sarı kart gören N'Sakala, böylece Beşiktaş kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldu. Kongolu oyuncu, daha önce 319 maçlık kariyerinde 3 kez kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

TAKIMA İHANET EDİYORSUN
Erman Toroğlu, N'Sakala'nın kırmızı kartını bu sözlerle değerlendirdi. "N'Sakala o kırmızı kartı nasıl alabiliyor, inanılır gibi değil... Bu kırmızı kartı görerek arkadaşının ekmeğini çalıyorsun, takıma ihanet ediyorsun"

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