Fenerbahçe - Galatasaray: 0-1

Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrılarak zirve yolunda önemli bir 3 puanı cebine koydu.

Galatasaray'ın tek golünü 54. dakikada Mostafa Mohamed attı.

VAR'dan iptal edildi

75. dakikada gol öncesinde Ozan Tufan'ın ofsaytta olduğu tespit edildi. VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle Fenerbahçe'nin golü iptal edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe 48 puanla Süper Lig'de zirveyi paylaştı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Yedekler: Harun, Lemos, Cısse, Ferdi, Sadık, Thiam, Sinan, Novak, Mesut Özil, Gökhan Gönül

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Arda Turan, Belhanda, Onyekuru, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Babel, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan attığı uzun topla taç çizgisinin yanından hareketlenen Samatta, kalesini terk eden Muslera'dan sıyrıldı. Sarı-lacivertli oyuncunun ceza sahası sol çaprazından boş kaleye gönderdiği top farklı şekilde auta gitti.

11. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

39. dakikada Sosa ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Samatta'nın ceza sahası içinde kafa vuruşunda, Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mame Thiam'ın yerine Galatasaray karşısında ileri uçta Mbwana Samatta'ya şans verdi. Bulut, Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Luiz Gostavo'nun yerine ise Jose Sosa'yı görevlendirdi.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ile Jose Sosa'ya şans veren Bulut, bu oyuncuların önünde Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumun kenarlarında Osayi-Samuel ile Enner Valencia'ya şans tanıyan Bulut, forvette ise Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Filip Novak, Mesut Özil ve Gökhan Gönül ise yedek soyundu.

Gustavo kadroda yok

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçının kadrosunda yer almadı.

Ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağı uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti.

Son ana kadar mücadeleye yetiştirilmeye çalışılan Gustavo, doktorların oynayamaz raporu üzerine kadroya dahil edilmedi.

Sosa ligde 12 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de şans buldu. Sezon başından beri hastalık ve sakatlıklarla mücadele eden Sosa, geçen hafta Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede kadroya alınmamıştı. Söz konusu süreçte ligde 6 maçta sonradan forma giyen Sosa, ilk 11'de ise 12 maç sonra yer aldı.

Thiam 9 maç sonra yedek

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mame Thiam, ligde 9 maç sonra yedek kaldı.

Son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çeken Thiam, sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 9 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide kadroya alınmadı.

Mesut ilk derbi heyecanını yaşadı

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Transferi uzun süre konuşulan Mesut, Süper Lig'de ilk derbisine Galatasaray karşısında çıktı.

Mesut'un yanı sıra Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai de ilk kez derbi heyecanını Galatasaray'a karşı yaşadı.

Sinan Gümüş yaklaşık 1 ay sonra kadroda

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Sinan Gümüş, yaklaşık 1 ay sonra kadroya alındı. Ligde son olarak 11 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyen Sinan, 14 Ocak'ta ise kupada Kasımpaşa maçında oynamıştı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan Sinan, Galatasaray karşısında ise forma bekledi.

Derbi maçta sağlık çalışanları da yer aldı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya sağlık çalışanları da geldi. Sarı-lacivertli kulüp, sağlık çalışanlarına moral olması adına bir süre önce Türkiye Futbol Federasyonuna böyle bir başvuru yapmıştı.

Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde yaklaşık 150 sağlık çalışanı localara alındı.

Bakan Kasapoğlu maçı statta izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi izledi.

Kasapoğlu, müsabakayı tribünden takip etti.

G.Saray'da 2 değişiklik

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda iki değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 23. haftada Medipol Başakşehir'i 3-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Peter Etebo ve Ryan Babel yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Younes Belhanda ve Mustafa Muhammed'i görevlendirdi.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed ile başladı.

Mustafa Muhammed ilk 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, derbi maçta ilk 11'de görev aldı. Mısır temsilcisi Zamalek'ten kiralanan 23 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı forma altında ilk 11'deki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

Mustafa Muhammed geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Medipol Başakşehir maçında penaltıdan bir gol kaydetti.

Yedlin yedek

Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ise maçta yedekler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda Yedlin, Etebo ve Babel'in yanı sıra Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama yedek kulübesinde oturdu.

Galatasaray'da tedavisi süren Sofiane Feghouli, karantina süreci devam eden Gedson Fernandes ile Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor da maçın kadrosunda bulunmadı.

Mustafa Cengiz de maçta

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de maçı statta izledi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, derbiyi protokol tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile takip etti.