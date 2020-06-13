Lige verilen 87 günlük aranın ardında kendi sahasında Kayserispor karşısına çıkan Fenerbahçe, maça etkili başladı. Ancak bu etkinlik yaklaşık olarak dokuz dakika sürdü ve ardından konuk Kayserispor oyunda dengeyi sağladı. Ozan Tufan’ın 14.dakikada gördüğü kırmızı karttan sonra ise oyunun bütün hakimiyeti ve inisiyatifi sarı- kırmızılı ekibe geçti. Buna rağmen Fenerbahçe, beş net gol tehlikesine imza atarak bitirdi ilk yarıyı.

İkinci yarı da Fenerbahçe’nin saman alevi niteliğindeki etkinliğiyle başladı. Ancak bir süre sonra yeniden karşılaşmanın üstünlüğünü eline alan konuk Kayserispor, iyice tek taraflı bir oyuna çevirdiği mücadelede öne geçmeyi başardı.

Esasen maçın devre arasında oyuncu değişikliği yapması gereken Tahir Karapınar, bu işe 63’den itibaren başladı. Ama asıl oyunu ve sonucu değiştiren, Emre Belözoğlu’nun oyuna girmesi oldu.

Vedat Muriqi’den sonra Emre Belözoğlu ve Tolga Ciğerci ile fizik gücü yükselen Fenerbahçe’de, Emre Belözoğlu ilerlemiş yaşına rağmen fark yarattı ve bir virtüöz gibi yönettiği takımını maça yeniden ortak etti. Nitekim onun yarattığı penaltıyla gelen beraberlik golünden sonra yine onun içinde olduğu bir pozisyonda Gustavo’nun harika galibiyet golü geldi. Kısacası Emre’nin oyuna dahil olmasından sonra karşılaşmanın seyri değişti.

Kadıköy’de henüz 14.dakikada on kişi kalan Fenerbahçe karşısında oyun üstünlüğünü eline alan ve karşılaşmayı tamamen tek taraflı bir mücadeleye dönüştüren ve de öne geçmeyi başaran Kayserispor, ‘’ maçı kazandık ‘’ havasına girmenin bedelini ağır ödedi. Fenerbahçe ise Emre Belözoğlu ile birlikte skora ve oyuna isyan ruhuna kavuştu ve büyük takım refleksi göstererek önemli bir geri dönüş örneği sergiledi.

Şüphesiz bu müthiş geri dönüşün baş mimarı Emre Belözoğlu dışında, yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe’nin oyunda kalmasını sağlayan kaleci Altay ve 95 dakika boyunca güzel bir mücadele örneği sergileyen ve attığı muhteşem golle sarı- lacivertlilere üç puanı getiren Gustavo da galibiyette önemli pay sahibi oldular.

Tahir Karapınar ismi açıklandığında çok fazla eleştiri yapıldı. Ancak Tahir Karapınar veya Tahir Karapınar- Emre Belözoğlu ikilisi, henüz takımla birkaç idman yapabilmesine, sakatlıklardan dolayı kadro sorunu yaşamasına ve henüz maçın başında on kişi kalmasına rağmen galibiyete ulaşmasını bildi ve Fenerbahçe’nin galibiyet hasretini dindirdi. Bu durum Fenerbahçe’ye psikolojik olarak büyük bir rahatlık getirecektir. Ancak sarı- lacivertlilerin gözle görülen eksiklikleri var. Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör sorununu uzun süre halledememesinden dolayı sarı- lacivertliler, lige verilen uzun aranın ardından diğer kulüplerin aksine takım halindeki antrenmanların neredeyse tamamına yakınını teknik direktörsüz yaptılar. Nitekim Kayserispor karşılaşmasında Fenerbahçeli futbolcuların fiziki sorunları kendisini gösterdi. Elbette yaşanılan mental sıkıntılar da bu fiziki sorunlarda etkili olmuştur. Esasen Ozan Tufan’ın kırmızı kart görmesine neden olan o kontrolsüz hareketin sebebini de burada aramak gerekir.

Kısacası Fenerbahçe’nin bundan sonraki maçlarda da işi çok kolay değil. Bu nedenle alınabilecek kötü sonuçları da doğrudan Tahir Karapınar’a bağlamak doğru bir davranış olmaz. Elbette Tahir Karapınar büyük hatalar yaparsa o ayrı. Ama öyle bir şey olmadan, sırf beklentilere uymayan bir isim olduğu için saldırmak da doğru değil. Tahir Karapınar, Altay camiası ve İzmir futbolunda tanınan önemli bir isimdir. Sarı- lacivertli camianın aylardır beklediği isim olmasa da herkes kadar saygı görmeyi hak eden bir insandır.

Yine de biraz önce belirttiğim gibi bu galibiyet biraz rahatlama getirecektir. Bunun, hafta içerisinde Trabzonspor ile oynanacak kupa maçına nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz. Esasen Fenerbahçe için önemli olan da ligden çok kupa.

Son olarak, Fenerbahçe’de pek çok ismin, galibiyetin getirdiği deşarj ile Covid- 19 tedbirlerinden bir kısmını unuttuklarını gözlemledik. Aman dikkat, tedbiri elden bırakmayalım…

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