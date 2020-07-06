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06.07.2020 - 11:41 |

Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez kimdir? İsviçreli oyuncu kaç yaşında?

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ricardo Rodriguez kimdir? 1992 doğumlu İsviçreli Rodriguez son olarak PSV Eindhoven forması giyiyor. Deneyimli oyuncu hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar...

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PSV forması giyen Ricardo Rodriguez, transfer gündeminin en önemli ismlerinden biri. Fenerbahçe ile beraber anılan 27 yaşındaki İsviçreli hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Ricardo Rodriguez kimdir? Hangi bölgede oynuyor?
Son olarak Hollanda’nın PSV Eindhoven takımında oynayan 1992 doğumlu Rodriguez sol bekte görev yapıyor. Bonservisinin Milan’da olduğu 1.80 boyundaki başarılı oyuncunun İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021’de sona erecek.

Futbol kariyerine ülkesinin ekiplerinden Zürich’de başlayan Rodriguez,2011/2012 sezonunda 8.5 milyon euro karşılığında Wolfsburg’a transfer olmuştu. Almanya’da oynadığı 6 yılın ardından 15 milyon euro’ya İtalyan devi Milan’a giden İsviçreli yıldız, geçtiğimiz ocak ayında kiralık olarak PSV’ye transfer oldu.
Fenerbahçe ile anılan deneyimli sol bek oyuncusunun Transfermarkt’a göre piyasa değeri 5,5 milyon euro.

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