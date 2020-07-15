1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor

Yatağan'da 'Gladyatörler şehri' olarak bilinen UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yaptı. Dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki Kuzey Şehir Kapısı'ndaki sütunların ayağa kaldırılması için proje hazırlandı. Yatağan Kaymakamlığı'nca hazırlanan ve eş finansmanı Yatağan Termik Enerji Üretim (YTEÜ) A.Ş. olan proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunuldu. GEKA tarafından kültür turizmine katkı sağlayacak çalışmaya, 2 milyon 480 bin lira hibe desteği verildi. Stratonikeia ile Lagina antik kentlerini birbirine bağlayan ve ilk çağlardaki dini törenlerde anahtar taşıyanların geçtiği Kuzey Şehir Kapısı'nda depremde yıkılan sütunların, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılması için geçen yıl mayıs ayında başlatılan çalışmalar sürüyor.

"Burası her dönem önemliydi"

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Aşamalar halinde alanı ayağa kaldırıyoruz. Sütunların bir tanesi yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Bunlar döneminin önemli eserleri. Kuzey Şehir Kapısı, M.S. 139 yılında yaşanan depremde yıkılmıştı. Biz, 1881 yıl sonra tekrar ayağa kaldırıyoruz. Burası her dönemde önemliydi. Pandemi nedeniyle çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Malzemesinin yüzde 90'ı var. Bulunan parçalar kullanılıp, eksik olan kısımlar tamamlıyoruz" dedi.