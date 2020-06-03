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03.06.2020 - 09:20 |

2 milyon kişi şehir değiştirdi

1 Haziran itibarıyla corona virüs nedeniyle uygulanılan tüm seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye genelinde 2 milyon kişi bulunduğu şehirden bir başka şehre seyahat etti.

2 milyon kişi şehir değiştirdi

Mart ayında Türkiye'de görülen ilk corona virüs vakasının ardından uygulanmaya başlanan tedbirler doğrultusunda şehirler arası yolculuklar büyük oranda kısıtlanmıştı. Özellikle büyükşehir belediyeleri ve Zonguldak sınırları dışına çıkmak bazı zorunlu haller dışında kısıtlanmıştı. 

Ancak 1 Haziran tarihi itibarıyla başlayan normalleşme sürecinde pek çok kısıtlama gibi şehirler arası seyahat kısıtlaması da kaldırıldı. Bu tarihle birlikte karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı yeniden başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre 1 Haziran tarihinden itibaren Türkiye genelinde kısıtlamaların kalkmasının ardından 2 milyon kişi bulunduğu şehirden bir başka şehre seyahat etti.

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