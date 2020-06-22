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22.06.2020 - 08:36 |

3 ay aradan sonra yeniden Saraybosna

Türk Hava Yollarının (THY) corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Saraybosna-İstanbul uçak seferleri, üç aylık aranın ardından yeniden başladı. Uçuşun Saraybosna ayağında yoğunluk gözlemlendi.

3 ay aradan sonra yeniden Saraybosna

İstanbul-Saraybosna arasında gerçekleştirilen ve corona virüs salgını nedeniyle üç ay önce ara verilen uçuşlar normalleşme adımları kapsamında dün yeniden başladı. Uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Türk Hava Yolları önümüzdeki günlerde pek çok yurt dışı rotasına da seferlere başlamayı hazırlanıyor. Uçuşlar ilk etapta haftada birkaç sefer olarak düzenlenecek.

İstanbul'a giden Meliha Gelan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan eşi ve çocuklarının yanına dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, corona virüs tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

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