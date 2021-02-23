Adem amca Yaren leyleği bekliyor

Türkiyeyi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden Bursanın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren adını verdiği leyleğin 9 yıldır süren dostluğu, milyonlarca kişinin takip ettiği hikayeye dönüştü. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendikten sonra, başta doğaseverler olmak üzere milyonların

ilgiyle takip ettiği dostluk 2019 yılında, Karacabey Belediyesinin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından film yapıldı. Balıkçı Adem Yılmaz ile 'Yaren'in hikayesinin anlatıldığı film, Çekyada düzenlenen Prag Film Festivalinde en iyi belgesel kategorisinde ödül aldı.

'YARENİ 10.YILINDA DA BEKLİYORUM

Havaların ısınmasıyla birlikte her yıl mart ayında gelen 'Yaren'i beklemeye başlatan Adem Yılmaz, Bundan 10 yıl önce gölde teknemle balık tutuyordum. Bir leylek tekneme kondu. Aç olduğunu düşündüm ve tuttuğum balıklardan verdim. Yıllardır dostluğumuz devam ediyor. Yaren adını verdiğim leyleği bu yıl da heyecanla bekliyorum. Benim kadim dostum oldu. Görmediğim zaman kaygılanıyorum. Her yıl 6 ay günün 5-10 saatini Yarenle birlikte balık tutarak geçiriyorum. Bütün leylekleri seviyorum. Ancak benim için Yarenin yeri çok farklı dedi.

DOĞA FOTOĞRAFÇISI DOSTLUĞU GÖRÜNTÜLEDİ

Yaren ile Adem Yılmaz'ın hikayesini fotoğraflayan Alper Türdeş, Bu hikaye benim için özel. Beş yıldır Adem amca ve Yaren leyleğin hikayesine ortak oluyorum. Doğanın içinde yaşayan insanların ve hayvanların dost olabileceğini anlatmak için fotoğrafladım. Bu fotoğraflar ile yayınladığı video sayesinde yaşanan gerçek dostluğun ünü, ülke sınırlarını aştı. Yunanistan'da gölge oyunu olarak sergilendi. Almanya ve Avusturya'da okullarda ders kitaplarına konu oldu. Sosyal medyada Yaren leylek ile Adem amcanın dostluğu tanındı ve takipçi sayısı binlere ulaştı. Artık Yaren leyleği, her göç döneminde gelmesini bekleyen bir kitle oluştu. Adem amca ve köyümüz hazır. Tek eksik Yaren. İnşallah Yarenle birlikte köyümüze, şehrimize bahar neşe içinde gelecek" ifadelerini kullandı.