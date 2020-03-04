"Alaçatı'da deneyim tasarımı turizmi yaşatıyoruz"

İhsan Dindar - Milliyet Tatil

Tasting Alaçatı için "Deneyim tasarımı turizmi" terimini kullanıyorsunuz. Bunu biraz açmanız mümkün mü?

Günümüzde artık seyahat etmek daha fazla deneyim yaşamak üzerine kurgulanıyor. Seyahat etmenin ya da tatilin anlamı güzel hatıralar oluşturmak, yeni etkileşimler yaratmak ve ayrıcalıklı olma duygusuna doğru evriliyor. Tasting Alaçatı da deneyim tasarımı fikri ve konsept seyahat trendi ile hayata geçerek Alaçatı ve çevresinde gerçekleşen bir organizasyon. Üç gün boyunca gastronomiden, sanata, tarihten, doğaya farklı kategorilerde deneyimler sunarak, deneyim tasarımı turizmini yaşatıyor.

Tasting Alaçatı'ya gelelim. Nasıl bir festival? Başlarken ortaya çıkış noktanız ne oldu?

Ege’nin kadim topraklarında doğan, kolektif bilinçle her yıl değerlenerek büyüyen Tasting Alaçatı’yı “Ege’nin yeni yaşam platformu” olarak konumlandırdık. Özlenen Alaçatı’yı yeniden yaşatmak üzere, bölgeye değer katan işletmelerin de desteği ile gastronomi, doğa, sanat ve tarihin başrolde olduğu bir organizasyon tasarladık. Çıkış noktamız Alaçatı’nın yoğun yaz sezonu dışında da eşsiz doğası ve iklimi ile keyifle yaşanabileceği, yeni deneyimler sunabileceğini anlatmaktı.





Bu noktada Tasting Alaçatı'nın içeri hakkında bilgi verebilir misiniz? Öne çıkardığınız unsurlar neler?

Bugüne kadar 125 ayrı işletmenin ev sahipliğinde 200’e yakın etkinlik gerçekleşti. On binlerce ziyaretçiyi ağırlayan organizasyonda şeflerin özel tarifleri, tadım mönüleri, degüstasyon atölyeleri, farkındalık söyleşileri, kadim üretim biçimleri, yerel üreticiler ve mahsulleri, ses terapisi ve meditasyon, plogging, sergiler ve konserlerden oluşan zengin bir program sunuluyor. Köy içinde caz konseri, doğada kamp ateşi, yıldız isimlerin performansları, şeflerle özel atölye çalışmaları, sörf deneyimi, birbirinden keyifli söyleşi programları, resim ve seramik sergileri Tasting Alaçatı kapsamında gerçekleşen etkinliklerden yalnızca birkaçı.

Öne çıkarmak istediğimiz başlıca unsur ise lokal değerlerimiz ve dolayısıyla yerel üreticilerimiz. Bu noktada her yıl organizasyon içerisinde bir platform kurarak, yerel üreticilerin alın teri, emek, büyük bir sabır ve özenle yetiştirdikleri sebze ve meyvenin sürdürülebilir gelişimine yönelik destek sağlamaya çalışıyoruz.

Etkinliğin Türkiye'de bir benzeri yok sanırım. Dünyadan ilham aldığınız bir etkinlik var mı?

Yerel üretimi, yerel mahsulleri koruyarak, Türk ve göçmen Ege yemeklerine sahip çıkarak, kolektif bilinç ve ev sahipliği anlayışıyla ülkemizi dünyaya tanıtma potansiyeli olan tek organizasyon olduğumuzu düşünüyoruz. Diğer taraftan İtalya’daki “Alba White Truffle Festivali”, Meksika’daki “San Miguel de Allende’s Food Festivali” gibi global turizm ajandasına girebilecek içerik ve nitelikte olması için çaba sarf ediyoruz.

Alaçatı insanı fesivale nasıl yaklaşıyor. Bölge halkı da bunu sahiplendi diyebilir miyiz?

Tasting Alaçatı, Alaçatı’yı merkez alarak çevre beldeleri kucaklayan bir yapıya sahip. Bölgeye değer katan işletmelerin, yerel üreticilerin, sivil toplum örgütlerinin, Çeşme Belediyesi’nin desteği ve bizlerin (Hip Creative Agency’nin) organizasyonu ile tamamen kolektif bilinçle hayata geçiyor.

Bölge halkının ilgisi ve desteği olmadan hayata geçirebilmemiz zaten mümkün olamazdı. Tasting Alaçatı için işletmelerin ev sahipliği dışında ayrıca özel çiftliklerin, bağların ve evlerin de ziyaretçilere kapılarını açtığı bir organizasyon diyebiliriz.

Tasting Alaçatı ile bir know-how da oluşuyor. Bunu Türkiye'nin farklı yerleriyle de paylaşmaya hazır mısınız?

Başta Ege ve memleket aşkı ile ortaya çıkan bu proje, devletin resmi kurumlarının ilgisi ve çeşitli belediyelerin talepleri ile genişleyeceğe benziyor. Türkiye’nin her bölgesinin lokal değerlerini, kültürünü öne çıkarmaya gönüllü olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye adına global seyahat ajandasında yer edinmek için seve seve çalışırız.

Festivalin gelecekte gelmek istediği nihai nokta nedir?

Lokal değerlerin ekseninde bölgede sürdürülebilir turizmi hedefleyerek, tüm dünyada ve seyahat literatüründe gezginlerin dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz uluslararası organizasyonlar takvimine girerek, bölge turizmi için katma değer yaratmak.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr