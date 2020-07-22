Almanya Vizesi Nasıl Alınır? (2020) - Gerekli Evraklar Ve Vize Ücreti

Almanya ile Türkiye arasında seyahat açısından vize zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Almanya'ya seyahat edebilmek için vize almak zorundadır. Başvurusu yapılacak olan her vize için amaca bağlı olarak farklı evraklar ve belge istenir. Bu belgeler kişisel bilgi doğrultusunda eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmalıdır.

Almanya Vizesi Nasıl Alınır? (2020)

Schengen ülkelerinden biri olarak öne çıkan Almanya, kişisel seyahat amaçları ve meslek grubuna bağlı olarak farklı vizeler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurularını kabul etmektedir. En fazla 180 gün içerisinde 90 gün kısa süreli seyahat gerçekleştirmek isteyen kişiler bordo (umumi) pasaporta sahip olmalıdır. Bu doğrultuda kısa süreli seyahat C tipi vize olarak bilinmektedir. Bu konuda amaca uygun vize başvuru belgesi alındıktan sonra eksiksiz şekilde gerekli dil üzerinden el yazısıyla bu belge doldurulmalıdır. Daha sonra gerekli evraklar ile beraber internet üzerinden alınacak randevu tarihi eşliğinde, akredite acente veya vize başvuru merkezlerine dosya bırakılmalıdır.

Almanya Vizesi Gerekli Evraklar

Almanya'ya kısa süreli ya da uzun süreli şekilde farklı amaçlar doğrultusunda seyahat gerçekleştirmek mümkün. Bu konuda vize türüne bağlı olarak evraklar talep edilmektedir. Ancak ortak şekilde belli başlı bazı evraklar mutlaka eksiksiz biçimde tamamlanmalıdır.

- Dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli olan, en fazla 10 yıllık ve 2 boş sayfası bulunan pasaport.

- Beyaz fon üzerinden 2 adet vesikalık biyometrik fotoğraf.

- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Önlü ve arkalı kimlik fotokopisi

- Almanya Schengen vize başvuru formu

- Seyahat sağlık sigortası

- Otelde uçak ve bilet rezervasyon bilgileri

- Genel banka hesap dökümü

Ortak şekilde ele alınması gereken bu evraklar güncel bilgiler doğrultusunda ele alınmalı ve tamamlanmalıdır. Daha sonra vize başvuru merkezi veya akredite acenteler üzerinden biyometrik fotoğraf eşliğinde evraklar bırakılmalıdır. Konsolosluğa ulaştırılan dosya incelemenin ardından, kişiye mail adresi veya telefon aracılığıyla onaylanıp onaylanmadığı konusunda bilgi verilir.

Almanya Vize Ücreti

Vizenin türüne bağlı olarak Almanya vize ücretleri değişkenlik göstermektedir. Bu konuda konsolosluk harcı, danışmanlık ücreti vize türüne bağlı olarak güncel fiyatlandırma üzerinden ödenmelidir. Almanya vize ücretleri Euro üzerinden ödenir. Ayrıca ödenen vize ücreti herhangi bir şekilde geri verilmez. Aynı zamanda kimseye devredilemez ya da satılamaz. Onaylanmayan Almanya vizesi için tekrar başvuru yapıldığında yeniden güncel bilgiler doğrultusunda vize ücretleri ödenmelidir.