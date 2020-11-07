Antalya TaÅŸdibi plajÄ±nda karavan kent oluÅŸtu

TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinden gelen karavancÄ±lar, Demre'nin TaÅŸdibi PlajÄ±'nda belirlenen alana yerleÅŸti. BirÃ§oÄŸu uzun sÃ¼redir burada yaÅŸarken, alana gelen karavan sayÄ±sÄ± her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor. Åžu anda 20'nin Ã¼stÃ¼nde karavan alanda bulunuyor. Ãœcretsiz saÄŸlanan duÅŸ, tuvalet ve su olanaÄŸÄ±ndan yararlanan karavancÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu Ä°stanbul, Ankara, Bursa, Ä°zmir gibi bÃ¼yÃ¼k illerden geldi. KoronavirÃ¼s vakalarÄ±ndan kaÃ§manÄ±n en gÃ¼zel yolu olarak karavanda yaÅŸamÄ± seÃ§enler, birbiriyle kaynaÅŸmÄ±ÅŸ ve dost olmuÅŸ durumda. GÃ¼ndÃ¼zleri 26 dereceye Ã§Ä±kan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda, halen 24 derece olan deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼neÅŸin ve denizin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karanlar, yaya olarak Ã§evre gezileri yapÄ±yor. BirÃ§oÄŸu Marmara ve Ege kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± gezerek Demre'ye gelen karavancÄ±lar kÄ±ÅŸÄ± da Demre'de geÃ§irmeyi planlÄ±yor.

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Ankara'dan gelen emekli kurmay albay Hakan Ã–zÅŸar, "Ankara'dan karavanla yola Ã§Ä±karak Ã‡anakkale'den gezimize baÅŸladÄ±k. Marmara ve Ege sahillerini gezerek Demre'ye geldik. Uzun sÃ¼re burada kalacaÄŸÄ±z. KasÄ±m ayÄ±nda her gÃ¼n denize girebiliyoruz. Deniz suyu daha kaplÄ±ca suyu gibi sÄ±cak. Burada deniz, doÄŸa bir harika. Ã‡evrede Ã§ok sayÄ±da gezebileceÄŸimiz tarihi kent var. BulunduÄŸumuz yer herhalde dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel plajlarÄ±ndan biri" dedi.

Â ÃœÃ§ karavanla Ä°stanbul'dan arkadaÅŸlarÄ± ile gelen biliÅŸimci Fatih Erkan, "Ä°stanbul'daki evimi kapatarak Ege sahillerinden yola Ã§Ä±ktÄ±k. ÃœÃ§ karavanla, Ã¼Ã§ aile son durak olarak Demre'ye geldik. Nefis bir yere geldik. Sahil halka aÃ§Ä±k. Karavan iÃ§in kira yok. Deniz, hava bir harika. Bir karavancÄ±nÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± her ÅŸey var. KoronavirÃ¼sten korunacak yeri bulduk. Burada uzun sÃ¼re kalacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± kÄ±ÅŸ mevsiminde TÃ¼rkiye'nin en sÄ±cak yeri" diye konuÅŸtu.

Â KaravancÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kÄ±ÅŸÄ± burada geÃ§ireceklerini, Ã§Ã¼nkÃ¼ koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan burada korunabileceklerini sÃ¶yledi.

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