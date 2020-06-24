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24.06.2020 - 08:55 |

Antalya'da Güvenli Turizm Sertifikalı dönem

Antalya'da, corona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısına 5 yıldızlı bir otel daha eklendi. Pek çok otelde yeni önlemler alındı.

Antalya'da Güvenli Turizm Sertifikalı dönem

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na dahil olan otellerin sayısı artıyor.

Belek'te bulunan bir otelin Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren misafir almaya başlayacaklarını söyledi.

Şu anda iç pazardan rezervasyonların olduğunu dile getiren Bayrakçı, "Kazakistan'dan uçuşlar başladı. 1 Temmuz'da Ukrayna'dan da uçuşların başlamasıyla yabancı turistte de hareketlilik yaşanacaktır. 15 Temmuz'dan sonra da Avrupa ülkelerinde kapıların açılmasını bekliyoruz. Rusya pazarının da 1 Ağustos'ta başlayacağını biliyoruz. Temmuz sonuna doğru doluluk oranlarının yüzde 25-40 arasında seyretmesini umuyoruz." diye konuştu.

Otelin kalite müdürü Gülden Sevinç Duman ise sertifika kapsamında tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

 Misafirlerin otele girişlerinde ateşlerinin ölçüldüğünü anlatan Duman, "Otelde herhangi bir vaka tespit edilmesi halinde misafir, oluşturulan izolasyon odasına alınacak. İzolasyonda bulunan misafirlere temizlik ve teknik hizmet verecek ayrı personel görevlendirdik." dedi.

 Yiyecek ve içecek alanlarında servisin personel tarafından yapılacağını belirten Duman, misafirlerin büfeyle temaslarının olmayacağını vurguladı.

 Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda hizmet vereceklerini aktaran Duman, "Ortak alanlarda bulunan çay ve kahve makinelerine misafirler temas etmeyecek. Mini kulüp ve spaya rezervasyon usulü misafir kabul edeceğiz. Aralarda 30'ar dakikalık boş zaman bırakıp buralarda dezenfeksiyon çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

 

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