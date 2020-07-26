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26.07.2020 - 14:10 | | AA

Antalya'da sÄ±cak hava ve yüksek nemden bunalanlar plajlarda serinledi

Antalya'da sÄ±cak hava ve yÃ¼ksek nemden bunalanlar sahillerde yoÄŸunluk oluÅŸturdu.

Antalya'da sÄ±cak hava ve yüksek nemden bunalanlar plajlarda serinledi

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Â AÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± turist sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan "Turizmin baÅŸkenti" olarak nitelendirilen kentte, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 32 dereceye, nem oranÄ± ise yÃ¼zde 70'e ulaÅŸtÄ±.

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Antalyada sÄ±cak hava ve yÃ¼ksek nemden bunalanlar plajlarda serinledi

SÄ±cak hava ve nemden bunalanlar, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KonyaaltÄ± ile Lara plajlarÄ±na akÄ±n etti. Åžezlong ve ÅŸemsiyelerin sosyal mesafe kuralÄ±na gÃ¶re yerleÅŸtirildiÄŸi plajlardan denize giren yerli ve yabancÄ± turistler, su sporlarÄ± da yaptÄ±.

Â KÃ¼Ã§Ã¼k teknelerle balÄ±k tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlarÄ±n, ÅŸemsiye yardÄ±mÄ±yla gÃ¼neÅŸten korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Antalyada sÄ±cak hava ve yÃ¼ksek nemden bunalanlar plajlarda serinledi

Sahillerde yoÄŸunluk oluÅŸturanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun maske takmadÄ±klarÄ±, zaman zaman sosyal mesafe kuralÄ±na uymadÄ±klarÄ± gÃ¶zlendi.

Antalyada sÄ±cak hava ve yÃ¼ksek nemden bunalanlar plajlarda serinledi

MuÄŸla'da bir kadÄ±n 6 köpeÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±MuÄŸlaâ€™da, yolda yürürken köpeklerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan kadÄ±n, çevredeki bir kiÅŸi tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. O anlar, güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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