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Â AÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± turist sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan "Turizmin baÅŸkenti" olarak nitelendirilen kentte, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 32 dereceye, nem oranÄ± ise yÃ¼zde 70'e ulaÅŸtÄ±.

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SÄ±cak hava ve nemden bunalanlar, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KonyaaltÄ± ile Lara plajlarÄ±na akÄ±n etti. Åžezlong ve ÅŸemsiyelerin sosyal mesafe kuralÄ±na gÃ¶re yerleÅŸtirildiÄŸi plajlardan denize giren yerli ve yabancÄ± turistler, su sporlarÄ± da yaptÄ±.

Â KÃ¼Ã§Ã¼k teknelerle balÄ±k tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan vatandaÅŸlarÄ±n, ÅŸemsiye yardÄ±mÄ±yla gÃ¼neÅŸten korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Sahillerde yoÄŸunluk oluÅŸturanlarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun maske takmadÄ±klarÄ±, zaman zaman sosyal mesafe kuralÄ±na uymadÄ±klarÄ± gÃ¶zlendi.