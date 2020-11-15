TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinde hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸerken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma gÃ¼nler yaÅŸanÄ±yor. DÃ¼n yer yer saÄŸanaÄŸÄ±n olduÄŸu etkili olduÄŸu kentte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen bugÃ¼n gÃ¼neÅŸli havayÄ± fÄ±rsat bilenler soluÄŸu dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KonyaaltÄ± Sahili'nde aldÄ±. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 23 derece olduÄŸu kentte sahile gelen yerli ve yabancÄ± tatilcilerin kimileri sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 25 derece Ã¶lÃ§Ã¼len denize girerken kimileri deÂ kumsalda oturmayÄ± tercih etti. BazÄ± vatandaÅŸlarÂ ise oltalarÄ±yla balÄ±k avladÄ±.Â

Sahilde asÄ±l raÄŸbeti Ã¼st kÄ±sÄ±mda bulunan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve bisiklet yolu gÃ¶rdÃ¼ veÂ buralarda yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±. Ã‡ocuklarÄ±yla birlikte yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan aileler ise gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±karttÄ±. Kentte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta da 24-25 derece dÃ¼zeyinde olmasÄ± bekleniyor.

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