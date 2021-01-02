Antalya'daki proje tıklanma rekoruna ulaştı

Beş yıldızlı otellerin 2021 yılı tanıtım broşürleri için kullanılması düşünülen fotoğraflar, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı. Pinterest ve Instagram gibi fotoğraf odaklı sosyal medya sitelerine de giren fotoğrafların altına yapılan yorumlarda Antalya bölgesini turizm destinasyonuna ve turistik otel ve tatil köylerinin güzelliklerine dikkat çekildi. Avrupalı birçok internet kullanıcısı da fotoğrafların çekildiği noktaları bildiklerini hatta alnı noktada kendilerine ait hatıra fotoğrafları olduklarını yazdı.

Fotoğrafın evrensel bir dil olduğunu hatırlatan usta fotoğrafçı Hüsam Çakaloğlu, Fotoğrafın dilinin, dininin ve ırkının olmadığını düşünüyorum. Bir kare fotoğraf binlerce insanı aynı düşünce altında toplayabilir. Fotoğraf ile insanlara ulaşmak ve onların pozitif yorumlarını okumak bana mutluluk veriyor" dedi.