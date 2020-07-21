Aspendos Nerede? (Hangi İldedir) - Aspendos Tiyatrosuna Nasıl Gidilir?

Aspendos Antik Kenti Türkiye'nin sahip olduğu tarihi miraslarından biridir. Bu sebeple birçok turistin ziyaretine açık olan Aspendos özellikle yaz turizmi için bölgeye giden turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biridir.



Aspendos Nerede Hangi İledir?



Aspendos Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs köyünde bulunan Aspendos Antik Kenti; amfi tiyatrosuyla dünyaca bilinen bir Antik Kent olarak ülkemiz miraslarından biridir. Aspendos bölgesi Antalya'nın 8 kilometre doğusunda bulunmaktadır. Aspendos kentinin tarihi milattan önce 10. Yüzyıl civarında Akalar tarafından kurulmuş bir antik kenttir. Bölgede bulunan antik tiyatro ise milattan sonra 2. yüzyılda Romalılar tarafından kurulmuş bir yapıdır. Aspendos kentinin ve bölgedeki antik tiyatronun bugüne kadar korunmasının en önemli sebeplerinden biri de bölgenin ticaret yolu üzerinde yer almasıdır. Aynı zamanda bölgenin Yani başında bulunan nehir bölgenin yüzyıllar boyunca yaşamasını sağlamıştır. Daha sonraları bölgeye hakim olan Selçuklu Devleti bölgenin daha da geliştirilip korunması korunmasında oldukça etkili olmuştur. Antik kent Selçuklular Dönemi'nde tadilat ve tamiratı uğramıştır. Aspendos Antik Tiyatro'su 15000 kişinin oturabileceği kapasiteye sahip bir özelliktedir. Dünyanın en önemli antik tiyatroları arasında yer alır. Bu özelliği ile her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Aspendos Antik Kent’i ve Tiyatro’su Anadolu Topraklarının kültürel tarihi mirasları arasında yer almaktadır.



Aspendos'a Nasıl Gidilir?



Özellikle yazın Antalya'ya tatile gidenler tarafından ziyaret edilen şehir antik şehirlerden bir tanesidir. Deniz turizminin yanı sıra tarihi kültürel anlamda da gezintiler yapmak isteyen kişiler antik tiyatroya uğramadan bölgeden ayrılmaz. Aspendos Antalya Alanya yolunun 44. Kilometresinde kuzeye doğru dönerek gidilebilir.



Yolun 2 kilometre içerisinde Aspendos'a turlar düzenlenmektedir. Bu turlar sayesinde de genel olarak rehber eşliğinde bölge daha ayrıntılı incelenerek bölge hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Aspendos Antalya 50, Alanya'ya 94, Side'ye 35 kilometre uzaklıktadır. Bu sebeple Antalya'ya ulaşılan tüm yollarla bölgeye ulaşmak mümkündür. Bölgeye uçakla da ulaşmak mümkündür. Antalyahavaalanına ulaşıldıktan sonra bölgeye daha sonra karayolu ile ulaşım yapılır.