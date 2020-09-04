Bahreyn Hakkında Bilgiler; Bahreyn Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Arapçada deniz anlamına gelen Bahreyn kelimesinin tam anlamı, iki deniz arası demektir. Antik zamanlardan beri insanlar için bir yerleşim yeri olan Bahreyn, aynı zamanda tüm Arap medeniyetlerinin de ortak buluşma noktası olmuştur. Bayrağında kırmızı ve beyaz rengini bulundurmakta olan bu Körfez ülkesi monarşi ile yönetilmektedir. Arap ve Hintlilerin çoğunlukta olduğu bu körfez ülkesi son senelerde çok fazla göç almayı başarmıştır. Bayrağı üzerinde 5 adet çıkıntı bulunan Bahreyn Bayrağı, bu 5 adet ıkıntı ile İslam'ın şartlarını simgelemektedir. Kırmızı zemin rengi ise tarih boyunca İran'ın liman kentlerinin geleneksel rengi olmuştur. Kırmızı renkli zeminin de anlamı budur.

Bahreyn Nerededir?

Bahreyn, Asya Kıtası'nın Basra Körfezinde konumlanmış olan bir körfez ülkesidir. Konumu nedeni ile de Basra Körfezi üzerinde yer alan tek Arap ülkesi olan Bahreyn, Araplar için de çok büyük bir anlam ve önem taşımaktadır.

Bahreyn Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Son zamanlarda hızla gelişmekte olan ve yoğun bir göç nüfusu almaya başlayan Bahreyn, günümüzün en çok gelişen Ada kentlerinden birisidir. Şu an ki güncel nüfusu 1.885.000. üstünde olan Bahreyn nüfusu, en son 2018 yılında sayılmıştır. 2010 Yılından beri çok yoğun bir sanayi kentine dönüşmekte olan bu körfez ülkesinin gelişimini sürdüreceği düşünülmekte ve yoğun göç alımına devam edileceği uzmanlar tarafından ön görülmektedir.

Bahreyn'in 2020 için verilen nüfusu bir tahminden ibaret olmakla birlikte, resmi bir karar taşımamaktadır. Bahreyn'de nüfus sayımları dört yılda bir yapılmakta olduğundan dolayı bir sonraki güncel nüfus sayımı, 2022 yılında yapılacaktır.

Bahreyn'in Başkenti Neresidir?

1971 Yılında tam bağımsızlığına kavuşmuş olan Bahreyn'in başkenti, Manamadır.

Bahreyn'in Para Birimi Nedir?

Bahreyn'in para birimi, Bahreyn Dinarı olarak yer almaktadır. Çok değerli ve önemli bir ekonomiye sahip olan Bahreyn, parası ile birçok ülkenin ekonomisini geride bırakmış, kendi ekonomisini hep üst sıralarda tutmuştur.

1 Bahreyn Dinarı yaklaşık olarak 19.35 TL'ye denk gelmektedir.

Bahreyn'in Resmi Dili Nedir?

Bahreyn'in resmi dili Arapçadır. Ancak Arapça dilinden çok ufak lehçe farklılıkları bulunan Bahreyn Arapçası aynı zamanda Arapların da en yaygın kullandığı lehçe türü olarak geçmektedir.

Ülke içerisinde her daldan insanı barındırmakta olan Bahreyn, birçok farklı resmi dili de barındırmakta, birçok farklı resmi dilde genelgeler yayınlamaktadır. İçerisinde oldukça fazla sayıda Tük insan da bulundurmakta olan Bahreyn, genel olarak Fas, Güneydoğu Asyalı, Güney asyalı insanların birleşiminden oluşmaktadır.

Bahreyn'in Fiziki Yapısı Nasıldır?

Fiziki yapısı ile de 3 kısım adadan oluşan Bahreyn, 48 km uzunluğunda ve 19 km genişliğindedir. Başkenti Manama da bu alan üzerinde yer almaktadır. Diğer büyük adaları Muharrak ve Sitra'da bu büyük adanın üzerinde yer almakta, deniz ticaretleri için bu 2 büyük ada sürekli olarak kullanılmaktadır. Tepe noktaları da denizden fazla yüksek olmayan Bahreyn'in en yüksek tepesi denizden 137 m yüksekte olan Bahreyn tepesidir.

Bahreyn İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Bahreyn ile Türkiye arasında hiçbir saat farkı bulunmamaktadır. İki ülke de aynı GMT modelli saat işlevlerini kullanmakta ve bu sayede iki ülke arasında hiçbir saat farkı oluşmamaktadır. Türkiye ile arasında saat farkı bulunmayan nadir ülkelerden biri olan Bahreyn, Arap tarihinin de yükselen yıldızı olmaya devam edecektir.