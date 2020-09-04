Bangladeş Hakkında Bilgiler; Bangladeş Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Bangladeş bayrağının günümüz versiyonu, 17 Ocak 1972 tarihinde kabul edilerek göndere çekilmiştir. Bayrağın ana tümü yeşil ve kırmızı renklerden oluşur. Yeşil bayrağın zeminini kaplar. Kırmızı ise bayrağın orta kısmında daire şeklinde yer alır. Kırmızı yuvarlak renk, Bangladeş bağımsızlığında kanlarını döken insanları temsil eder. Yeşil renk bereketli topraklarını varlığı anlamına gelir.

Bangladeş Nerededir?

Bangladeş Halk Cumhuriyet, Asya'nın güney tarafında buluna ülkedir. Sınır komşuları Myanmar ve Hindistan ülkeleridir. Ülkede yaşayan halkın çok büyük kısmı Müslüman olduğundan, Hindistan ile zaman zaman problemler yaşanabiliyor.

Bangladeş'in Başkent Neresi?

Yedi bölgeye ayrılıp yönetilen Bangladeş ülkesinin başkenti, Dakka şehridir. Başkent Dakka ülkenin ayrıca en önemli şehirlerinin başında gelir. Khulna, Sylhet, Barisal, Tongi, Chittagong ülkenin diğer önemli şehirleri içerisinde yer alırlar.

Bangladeş'in Nüfusu Ne Kadar?

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi olan Bangladeş'in 2020'deki worldometers.info verilerine göre nüfusu 164.689.883 kişidir. Tahmini verilere dayanan bu bilgilerde Bangladeş, dünya nüfus sıralamasında 8. sırada bulunur. Ülkenin 2019'dan 2020'e kadar olan yıllık nüfus değişimi, %1.01 oranında artmıştır.

Bangladeş'in Para Birimi Hangisidir?

Bangladeş ülkesinin resmi olarak kullanımda olan para birimi Bangladeş takasıdır. Merkez banka aracılıklarıyla basılıp, dağıtılan taka, dünyadaki değersiz para birimleri arasında bulunur. 1 Bangladeş takası, 0.085 Türk lirasıyla aynı değerde seyreder.

Bangladeş'te Konuşulan Resmi Dil Hangisi?

Bangladeş ülkesinde resmi kabul edilen dilin ismi Bengalce'dir. Resmi dilin yanı sıra, ülkede en fazla İngilizce dili konuşulur. Ticaret ve hükumet işlerinin yürütme durumlarında İngilizce en fazla konuşulan dildir. Yaygın olmamakla birlikte, azınlıklar arasında farklı yerel diller tercih edilir.

Bangladeş ile Türkiye Arası Saat Farkı Nedir?

Bangladeş ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki saat farkı 3 saattir. Bangladeş, ülkemizden 3 saat ilerde yer alır. Türkiye'de saat 15:00 olunca, Bangladeş'te saatler 18:00 olmaktadır.

Bangladeş Ekonomisi

Dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Bangladeş, 2010 yılından sonra önemli büyümeler sağlamayı başarmıştır. 2016 yılında IMF tarafından dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmayı başarmıştır. Ülkenin başkenti, aynı zamanda en önemli ihraç merkezidir. Tarımda, pirinç, darı ve Hint keneviri önemli yere sahiptir. Son dönemlerde ise daha çok kadınlara istihdam yaratabilmek adına, çalışmalar hızlandırılmıştır.

Bangladeş İklimi

Yılın 10 ayının yağışlı olduğu Bangladeş'te akarsular fazla olduğundan, sel felaketleri ve taşkınlar meydana gelebiliyor. Ülkenin ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bu durum, tarım için problemlere sebep olabiliyor. Barınmaya elverişsiz su ortamlarının yanı sıra, Bangladeş, dünyadaki en nemli ve boğucu havalardan birine sahiptir.

Bangladeş'e Ne Zaman Gidilebilir?

Sıcak tropikal ikliminin yaşandığı Bangladeş, yılın her döneminde nemli ve yağışlıdır. Ülkenin sıcak olduğu dönemde boğucu bir hava hakim olabiliyor. Bu nedenle tavsiyeler genellikle, mayıs ve ekim ayları arasında seyahat yapmaya yöneliktir. Mayıs ve ekim ayları, sıcaklığın düştüğü, yağmurun azaldığı zaman dilimidir.

Bangladeş'te Sosyal Yaşam Şartları

Bangladeş ülkesinde yaşam şartları, oldukça ağır ve sıkıntılıdır. İnsanların çoğunluğu açlık sınırında yer alırken, çok zengin denile kesimler mevcuttur. Yoksul zengin arasındaki farkın yüksek olduğu ülkede asgari ücret 600 TL civarındadır. Ülkede satılan ürünlerin ucuz olmasıyla birlikte, asgari ücret geçim sağlamak için yetersiz kalabiliyor. Ekonomik gelişmelerle birlikte, istihdamın arttığı söylenebilir.