Bartın'da sonbahar güzelliği

Ulus ilçesindeki Gezen ve Ardıç yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte, doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Ağaçlar, sarı ve kahverenginin tonların hakim olduğu renklere büründü. Yaylalar, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Yaylaları ziyaret edenler, tertemiz havada stres atma imkanı buldu. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan yaylalar sonbaharda dron ile havadan görüntülendi.