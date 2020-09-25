Amasya Kalesi Amasya'nın Neresindedir? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi
Tarihi zamanlarda ülkemize inşa edilen kalelerden birisi Amasya kalesidir. Amasya kalesi Amasya'nın simgesi haline gelmiş durumdadır. Bundan dolayı Amasya kalesi oldukça fazla kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Tarihte şehri savunmak ve geçişleri kontrol etmek amacı ile yapılan bu kale Amasya'nın tepelerine inşa edilmiştir. Amasya kalesinin tarihi özellikleri ve hikayesi merak edilmektedir. Amasya kalesi mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerdendir. Amasya seyahat rehberini incelediğinizde de Amasya kalesinin özelliklerini ve daha önce buraya gelmiş olan ziyaretçilerin yorumlarını inceleyebileceksiniz. Amasya kalesi Amasya'da gezilecek yerler arasında bulunup giriş ücreti konusu merak edilmektedir. Peki, Amasya kalesi Amasya'nın neresinde kalıyor? Amasya kalesinin tarihi mimari özellikleri nelerdir? Amasya kalesinin hikayesi nedir? Amasya kalesine nasıl gidilir? İşte, Amasya kalesine dair merak edilen tüm her şey.
Amasya kalesi Amasya harneşa kalesi olarak da bilinmektedir. Şehrin en ünlü tarihi yapılarındandır.
Amasya Kalesi Nerede?
Amasya kalesi Amasya'nın Merkez ilçesinin Yuvacık mahallesinde bulunmaktadır.
Amasya Kalesine Nasıl Gidilir?
Amasya kalesi merkez de bulunmaktadır. Bundan dolayı Amasya kalesine direkt olarak gitmek mümkündür. Amasya ilçelerinden merkeze geldikten sonra ister yürüme mesafesi isterseniz de dolmuşları tercih ederek bu kaleye giriş yapabilirsiniz. Özel araç ile Amasya kalesine gelmek isteyen ziyaretçiler de yine aynı şekilde Amasya otoyolunu kullanarak kaleye geçiş sağlayabilir.
Amasya Kalesi Tarihi
Amasya kalesi tarihi Roma imparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Bu kale Roma imparatorluğu döneminde Romalılar tarafından inşa edilmiştir. Daha sonra sırası ile Cenevizliler, Bizanslılar ve Osmanlıların eline geçen bu tarihi kale tarihte savaşlardan ötürü pek çok kez hasar oldu. Bunun sonucunda ise Amasya kalesi birçok kez restore edilmiştir. UNESCO ise Amasya kalesini 2013 yılında Dünya'nın geçici miraslar listesine eklemiştir. Bu kale içine tarihte inşa edilmiş iki kale daha bulunmaktadır.
Amasya Kalesi Giriş Ücreti
Amasya kalesine giriş ücreti 5 liradır. Müze statüsü altında değerlendirildiği için Amasya kalesine müze kart sahipleri ücretsiz bir şekilde giriş yapabilir.
Amasya Kalesi Özellikleri
- Kalenin tepe kısmında kesme taşlardan yararlanılmıştır.
- Dış tarafında surlar bulunmaktadır ve bu surlarda molozlar konulmuştur.
- Amasya kalesi 150 basamaktan oluşmaktadır.
- Kale içerisinde sarnıçlar ve su depoları bulunmaktadır.
- Osmanlı dönemine ait Osmanlı hamamları da kale içerisinde yer almaktadır.
Amasya Kalesi Hakkında Bilgi
Amasya kalesi sabah 8 ve akşam 6 arasında ziyaret edilen bir kaledir. Kale Amasya'nın en ünlü yerlerinden birisi olup mutlaka görülmesi gereken kalelerdendir.