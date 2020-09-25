Amasya Kalesi Amasya'nın Neresindedir? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Amasya kalesi Amasya harneşa kalesi olarak da bilinmektedir. Şehrin en ünlü tarihi yapılarındandır.

Amasya Kalesi Nerede?

Amasya kalesi Amasya'nın Merkez ilçesinin Yuvacık mahallesinde bulunmaktadır.

Amasya Kalesine Nasıl Gidilir?

Amasya kalesi merkez de bulunmaktadır. Bundan dolayı Amasya kalesine direkt olarak gitmek mümkündür. Amasya ilçelerinden merkeze geldikten sonra ister yürüme mesafesi isterseniz de dolmuşları tercih ederek bu kaleye giriş yapabilirsiniz. Özel araç ile Amasya kalesine gelmek isteyen ziyaretçiler de yine aynı şekilde Amasya otoyolunu kullanarak kaleye geçiş sağlayabilir.

Amasya Kalesi Tarihi

Amasya kalesi tarihi Roma imparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Bu kale Roma imparatorluğu döneminde Romalılar tarafından inşa edilmiştir. Daha sonra sırası ile Cenevizliler, Bizanslılar ve Osmanlıların eline geçen bu tarihi kale tarihte savaşlardan ötürü pek çok kez hasar oldu. Bunun sonucunda ise Amasya kalesi birçok kez restore edilmiştir. UNESCO ise Amasya kalesini 2013 yılında Dünya'nın geçici miraslar listesine eklemiştir. Bu kale içine tarihte inşa edilmiş iki kale daha bulunmaktadır.

Amasya Kalesi Giriş Ücreti

Amasya kalesine giriş ücreti 5 liradır. Müze statüsü altında değerlendirildiği için Amasya kalesine müze kart sahipleri ücretsiz bir şekilde giriş yapabilir.

Amasya Kalesi Özellikleri

- Kalenin tepe kısmında kesme taşlardan yararlanılmıştır.

- Dış tarafında surlar bulunmaktadır ve bu surlarda molozlar konulmuştur.

- Amasya kalesi 150 basamaktan oluşmaktadır.

- Kale içerisinde sarnıçlar ve su depoları bulunmaktadır.

- Osmanlı dönemine ait Osmanlı hamamları da kale içerisinde yer almaktadır.

Amasya Kalesi Hakkında Bilgi

Amasya kalesi sabah 8 ve akşam 6 arasında ziyaret edilen bir kaledir. Kale Amasya'nın en ünlü yerlerinden birisi olup mutlaka görülmesi gereken kalelerdendir.