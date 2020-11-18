18.11.2020 - 11:41 |
Batı Karadeniz'de sonbahar renkliliği
Batı Karadeniz ormanları "hazan" renkleriyle büyülüyor. Ormanlık bölgelerde oluşan rengârenk görüntüler fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran "kara elmas diyarı" Zonguldak ile ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kente gelen turistlerin ilk duraklarından biri olan "kömür kent" Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesindeki Kent Ormanı'nda, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu. Orman içi patika yollarla bölgede her mevsim farklı güzellikler keşfetmenin mutluluğunu yaşayan ziyaretçiler, kuş sesleri ile hazan renkleri arasında akan derelerin şırıltısında huzur buluyor.
Son dakika... Cerrahpaşa Tıp Dekanı açıkladı! Kat kat fazla...Gelen son dakika haberine göre,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen şu anda Avrupa'nın pek çok büyük şehrinde olduğu gibi İstanbul’da da koranavirüs salgınında tsunami yaşandığını söyleyerek, salgınn başladığı Mart Nisan aylarına nazaran artık yoğun bakımlardaki yatış süresinin de çok uzadığını çünkü artık risk grubundakilerin de hastalığa yakalandığına işaret etti. Yoğun bakım kalışları uzadıkça sağlık sisteminin zorlanmaya başlayacağını söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Yoğun bakım doluluk oranımız Nisan ayındakinden kat kat fazla. En çok aile içi ve sosyal alanlardaki bulaşıcılık hastalığı yaydı. Gerekirse evde de aile içinde maskeyle oturun ama ne olur korunun” dedi.