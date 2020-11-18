Batı Karadeniz'de sonbahar renkliliği

Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran "kara elmas diyarı" Zonguldak ile ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharda ziyaretçilerine seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kente gelen turistlerin ilk duraklarından biri olan "kömür kent" Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesindeki Kent Ormanı'nda, sonbaharla birlikte renk cümbüşü oluştu. Orman içi patika yollarla bölgede her mevsim farklı güzellikler keşfetmenin mutluluğunu yaşayan ziyaretçiler, kuş sesleri ile hazan renkleri arasında akan derelerin şırıltısında huzur buluyor.