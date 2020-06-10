10.06.2020 - 13:28 |
Belçika'da 2. Leopold heykelleri tahrip ediliyor
Belçika'nın başkenti Brüksel ırkçılık karşıtı gösterilere tanıklık ediyor. 25 Mayıs'ta ABD'de George Floyd'un öldürülmesinden sonra başlayan ve tüm dünyaya yayılan protesto eylemleri tüm dünyaya yayıldı. Sömürgeci geçmişi bulunan Belçika da bu ülkelerden biri. Brüksel'de bulunan ve 19. yüzyılda Belçika'yı bir sömürge gücü haline getiren Kral 2. Leopold'un heykelleri gösteriler esnasında tahrip edilmeye başlandı.
ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Belçika'nın sömürgeci kralı olarak bilinen Kral 2. Leopold'a yönelik tepkiler artarken, başkent Brüksel'de kralın bir heykeli daha tahrip edildi.
Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, "Katil", "Özür dileriz", "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti" ve "Siyahilerin hayatı değerlidir"
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