Belçika'da 2. Leopold heykelleri tahrip ediliyor

ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Belçika'nın sömürgeci kralı olarak bilinen Kral 2. Leopold'a yönelik tepkiler artarken, başkent Brüksel'de kralın bir heykeli daha tahrip edildi.

Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, "Katil", "Özür dileriz", "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti" ve "Siyahilerin hayatı değerlidir"