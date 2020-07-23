Belgrad Ormanları Nerede? Belgrad Ormanına Nasıl Gidilir?

Oksijenin bol olduğu ve doğa yürüyüşlerinin yapıldığı Belgrad ormanı İstanbul'da yaşayan vatandaşların en sevdiği ormanlardan birisidir. İstanbul'un Sarıyer ve Eyüp ilçeleri arasında bulunan Belgrad ormanına toplu taşıma ile gitmek mümkündür.

Belgrad Ormanları Nerede?

Tarihi Kanuni dönemine kadar uzanan Belgrad ormanı Çatalca Yarımadasının en doğu ucunda, İstanbul şehrinin Avrupa yakasında yer alan ağaçlık bölgedir. Belgrad ormanının doğusunda İstanbul Boğazı bulunmaktadır. Kuzeyinde ise Karadeniz doğal sınırları yer almaktadır. Belgrad ormanı Karadeniz kıyısına 4 kilometre uzaklığındadır. Boğaz kıyısına ise 3 kilometre uzaklığında bulunmaktadır.

Belgrad ormanı çok yağış alan bir bölgedir. İklim tipi ise Orta Avrupa ve Akdeniz iklimleri arasında geçiş özelliğine sahiptir. İstanbul'un özel konumu sebebiyle çok çeşit iklim, toprak ve yer şekli bulundurmaktadır. Bu sebeple pek çok farklı türlerde bitki ve hayvan çeşitleri bulunmaktadır.

Geçmiş dönemde Belgrad ormanı İstanbul için içme suyu kaynağıydı. Bizans Döneminde özellikle su Belgrad ormanından sağlanmaktaydı. 16. Yüzyılda ise İstanbullu için önem kazanmaya başlamıştır. 1956 yılında mesire ve piknik alanı olarak düzenlenmiş ve ziyaretçilerine açılmıştır. Günümüzde İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü idari sınırları içerisinde kalmaktadır.

Belgrad Ormanına Nasıl Gidilir?

Belgrad ormanı doğal güzelliği ile İstanbulluların en sık uğradıkları yerlerden birisidir. Mangal yapılabilecek, bisiklet sürebilecek ve uzun yürüyüşlerin yapılabileceği pek çok alan bulunmaktadır. Belgrad ormanına ulaşım için özel araçlar veya toplu taşıma araçları ile mümkündür.

Özel araçları ile gelecek kişilerin iki farklı önemli hat bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Taksim-Sarıyer-Kilyos hattıdır. İkincisi ise Bahçeköy-Kilyos-Ayazma yoludur. Bu yol ormanın kuzey bölgesine ulaşımı sağlamaktadır. Özel araçlar dışında toplu taşıma yolu ile de Belgrad ormanına ulaşmak mümkündür.

Belgrad ormanına toplu taşıma ile gidecek olanlar bazı otobüs hattını kullanabilirler. 42T, 42R, 42M, 42HM veya 153 numaralı otobüsler ile Belgrad ormanına ulaşmak mümkündür. Bunun dışında D2 otobüs hattı ile de ulaşmak mümkündür. D2 otobüs hattı sadece cumartesi ve pazar günleri hizmet vermektedir. Bu otobüs ortalama 2,5 saat ara ile hareket etmektedir. Beşiktaş ilçesinden kalkan D2 otobüsün hafta sonları ilk sefer saati 06:30 saatinde başlamaktadır. Sizde otobüs saatlerinin kalkış saatlerini öğrenerek toplu taşıma ile Belgrad ormanına gidebilirsiniz.