Bergama Pergamon Antik Kenti Ä°zmir Ä°linde Nerede? GiriÅŸ Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri
Â Ege'de pek Ã§ok Ã¼nlÃ¼ antik kentler bulunmaktadÄ±r. Bu antik kentlerden biri de Bergama Pergamon antik kentidir. Bergama Pergamon antik kenti Ä°zmir'in en Ã¼nlÃ¼ tarihi kentlerinden birisidir. Tarihi antik Ã§aÄŸa kadar uzanan bu antik kentte gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hala daha kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lmaya devam edilmektedir. Bergama Pergamon antik kenti geÃ§tiÄŸimiz aylarda en Ã§ok ziyaret edilen turistik yerlerden birisi oldu. Tarih meraklÄ±larÄ± iÃ§in muhteÅŸem bir antik kent olan Bergama Pergamon antik kenti seyahat rehberlerinde de Ã¼st sÄ±ralarda bulunmaktadÄ±r. Daha Ã¶nce bu antik kente gelenler ise internet Ã¼zerinden bu kentin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸmaktadÄ±rlar. Bergama Pergamon antik kenti Ä°zmir'in en tarihi antik kentlerin baÅŸÄ±nda yer alÄ±r. Peki, Bergama Pergamon antik kenti nerededir? Bergama Pergamon antik kentine nasÄ±l gidilir? Bergama Pergamon antik kentine giriÅŸ Ã¼creti ne kadardÄ±r? Bergama Pergamon antik kentinin tarihÃ§esi nedir? Ä°ÅŸte Bergama Pergamon antik kentine dair her ÅŸey.Â
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Â Bergama Pergamon antik kenti sadece Pergamon antik kenti olarak da bilinmektedir. Ä°zmir'in en Ã¼nlÃ¼ tarihi yerlerinden birisidir.
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Â Bergama Pergamon Antik Kenti Nerede?
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Â Bergama Pergamon antik kenti Ä°zmir'in Bergama ilÃ§esinde bulunan bir antik kenttir.
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Â Bergama Pergamon Antik Kentine NasÄ±l Gidilir?
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Â Bergama Pergamon antik kenti Ä°zmir'e yakÄ±n bir konumda bulunmaktadÄ±r. Ä°zmir'in merkez Konak ilÃ§esinden aktarma vasÄ±tasÄ± ile Bergama ilÃ§esine gidebilirsiniz. Bergama ilÃ§esine giden otobÃ¼sler direkt olarak merkezden kalkmaktadÄ±r. Bergama ilÃ§esine geldikten sonra buradan taksi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile bu tarihi antik kente ulaÅŸÄ±m saÄŸlayabilirsiniz.
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Â Bergama antik kentine Ã¶zel araÃ§ ile de ulaÅŸÄ±m saÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã–zel aracÄ±nÄ±z ile Bergama ilÃ§esine geldikten sonra Bergama'da yer alan tabelalarÄ± takip ederek tarihi antik kente ulaÅŸÄ±m saÄŸlayabilirsiniz.
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Â Bergama Pergamon Antik Kenti Tarihi
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Â Bu tarihi antik kentten milattan Ã¶nce 4. yÃ¼zyÄ±ldan itibaren sÃ¶z edilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Tarihte bu antik kent Bergama'da kurulan Pergamon antik krallÄ±ÄŸÄ±na baÅŸkentlik yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Pergama adÄ± ise Pergamos adÄ±ndan gelmektedir. Antik Ã§aÄŸda bu baÅŸkente saraylar ve bir takÄ±m umumi haneler inÅŸa edildi.
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Â Bergama Pergamon Antik Kenti GiriÅŸ Ãœcreti
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Â Bergama pergamon antik kentine giriÅŸ Ã¼creti kiÅŸi baÅŸÄ± 50 TL'dir.
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Â Bergama Pergamon Antik Kenti Ã–zellikleri
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Â - TapÄ±nak, saray ve tiyatro alanlarÄ± bulunmaktadÄ±r.
Â - Kentin etrafÄ± surlarla Ã§evrilmiÅŸtir.
Â - Tepe yerleÅŸimi olarak inÅŸa edilmiÅŸtir.
Â - Tarihi antik dÃ¶neme kadar uzanmaktadÄ±r.
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Â Bergama Pergamon Antik Kenti HakkÄ±nda Bilgi
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Â Bu tarihi antik kent 2011 yÄ±lÄ±nda geÃ§ici DÃ¼nya miraslarÄ± listesine eklendikten sonra 2014 yÄ±lÄ±nda kalÄ±cÄ± DÃ¼nya miraslarÄ± listesine eklenmiÅŸtir.
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