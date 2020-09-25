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Â Bergama Pergamon antik kenti sadece Pergamon antik kenti olarak da bilinmektedir. Ä°zmir'in en Ã¼nlÃ¼ tarihi yerlerinden birisidir.

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Â Bergama Pergamon Antik Kenti Nerede?

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Â Bergama Pergamon antik kenti Ä°zmir'in Bergama ilÃ§esinde bulunan bir antik kenttir.

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Â Bergama Pergamon Antik Kentine NasÄ±l Gidilir?

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Â Bergama Pergamon antik kenti Ä°zmir'e yakÄ±n bir konumda bulunmaktadÄ±r. Ä°zmir'in merkez Konak ilÃ§esinden aktarma vasÄ±tasÄ± ile Bergama ilÃ§esine gidebilirsiniz. Bergama ilÃ§esine giden otobÃ¼sler direkt olarak merkezden kalkmaktadÄ±r. Bergama ilÃ§esine geldikten sonra buradan taksi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile bu tarihi antik kente ulaÅŸÄ±m saÄŸlayabilirsiniz.

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Â Bergama antik kentine Ã¶zel araÃ§ ile de ulaÅŸÄ±m saÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã–zel aracÄ±nÄ±z ile Bergama ilÃ§esine geldikten sonra Bergama'da yer alan tabelalarÄ± takip ederek tarihi antik kente ulaÅŸÄ±m saÄŸlayabilirsiniz.

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Â Bergama Pergamon Antik Kenti Tarihi

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Â Bu tarihi antik kentten milattan Ã¶nce 4. yÃ¼zyÄ±ldan itibaren sÃ¶z edilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Tarihte bu antik kent Bergama'da kurulan Pergamon antik krallÄ±ÄŸÄ±na baÅŸkentlik yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Pergama adÄ± ise Pergamos adÄ±ndan gelmektedir. Antik Ã§aÄŸda bu baÅŸkente saraylar ve bir takÄ±m umumi haneler inÅŸa edildi.

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Â Bergama Pergamon Antik Kenti GiriÅŸ Ãœcreti

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Â Bergama pergamon antik kentine giriÅŸ Ã¼creti kiÅŸi baÅŸÄ± 50 TL'dir.

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Â Bergama Pergamon Antik Kenti Ã–zellikleri

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Â - TapÄ±nak, saray ve tiyatro alanlarÄ± bulunmaktadÄ±r.

Â - Kentin etrafÄ± surlarla Ã§evrilmiÅŸtir.

Â - Tepe yerleÅŸimi olarak inÅŸa edilmiÅŸtir.

Â - Tarihi antik dÃ¶neme kadar uzanmaktadÄ±r.

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Â Bergama Pergamon Antik Kenti HakkÄ±nda Bilgi

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Â Bu tarihi antik kent 2011 yÄ±lÄ±nda geÃ§ici DÃ¼nya miraslarÄ± listesine eklendikten sonra 2014 yÄ±lÄ±nda kalÄ±cÄ± DÃ¼nya miraslarÄ± listesine eklenmiÅŸtir.

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