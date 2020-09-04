Beyaz Rusya Hakkında Bilgiler; Beyaz Rusya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Beyaz Rusya bayrağı, 7 Haziran 1995 tarihinde kabul edilmiş, 2012 yılında günümüzde kullanılan halini almıştır. Bayrağın, süslemesi sol kısımda yer alır. Bayağın büyük kısmını kaplayan sağ kısım ise kırmızı ve yeşil renkli şeritlerden oluşur. Yeşil renk ülkenin kendi ormanlarını ifade ederken, kırmızı bağımsızlık mücadelesi için dökülmüş kanları simgeliyor.

Beyaz Rusya Nerededir?

Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da Avrasya merkezinde bulunuyor. Kuzeybatısında Letonya ve Litvanya, kuzey doğu kısmında Rusya, güneybatısında Ukrayna, güneyinde ise Polonya devletleri bulunur. Dünyanın en büyük 83. ülkesidir.

Beyaz Rusya'nın 2020 Nüfusu Ne Kadar?

Beyaz Rusya'nın, dünya nüfus istatistiklerine göre 2019-2020 yılları arasında nüfusu artmamış, %0,03 azalma göstermiştir. Worldometers.info adresindeki tahmini veriler bazı alındığında, 2020 yılında ülkede 9.449.323 kişi yaşamaktadır. Dünyada nüfus açısında 93. sırada yer alır.

Beyaz Rusya'nın Resmi Dili Nedir?

Beyaz Rusya'da en fazla konuşulan diller Rusça ve Belarusçadır. İkisinin de resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, nüfusun büyük bölümü Rusça konuşur. Beyaz Rusya'da Ukraynaca ve Polonyaca dilleri en çok konuşulan diller içerisinde bulunurlar. Ayrıca İngilizce eğitimin bir parçasıdır.

Beyaz Rusya'nın Para Birimi Nedir?

Beyaz Rusya'da kullanılan para biriminin ismi Belarus rublesidir. Bu para birimi Rus rublesinden farklıdır. 1 Belarus rublesi, 2,96 Türk lirasına eşittir. Para birimi BYR simgesiyle uluslararası alanda bilinir.

Beyaz Rusya'nın Başkenti Neresidir?

Beyaz Rusya, 'Volbast' ismi verilmiş olan 6 ayrı bölgeye ayrılır. Ülkenin en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti Minsk'tir. Gomel şehri, ülkenin ikinci büyük kentidir. Vitebsk, Brest, Grodno ve Mogilev Beyaz Rusya ülkesinin diğer önemli kentlerinden bazılarıdır.

Beyaz Rusya ve Türkiye Arasında Saat Farkları Ne Kadar?

Beyaz Rusya ve Türkiye arasında saat farkı bulunmuyor. Ülkemizde bulunduğumuz anda saat kaç ise Beyaz Rusya ülkesinde aynıdır.

Beyaz Rusya Ekonomisi

Beyaz Rusya'da merkezi ekonomi sürdürüldüğünden, ilerleme çok yavaştır. 6 bölgenin ekonomisinin aynı olduğu ülkede, otomobil motoru, traktör, buzdolabı, tekstil ürünleri, elektronik eşyalar bazı imalat ürünleri arasında yer alıyor. Beyaz Rusya'da özellikle ormancılık, kimya, bilişim sektörü, enerji ve inşaat faaliyetleri ekonominin bel kemiğidir.

Beyaz Rusya'nın İklimi Nasıl?

Ilıman kara ikliminin olduğu Beyaz Rusya'da nemli ve yumuşak hava hakimdir. Ülkenin güney kısımları, kuzeye göre daha sıcak iklime sahiptir. Ülkenin genelinde yıllık sıcaklık ortalaması ise 18 derecedir. Yıllık ortalama yağışlar ise 550 mm ile 700 mm arasında değişiyor.

Beyaz Rusya'ya Ne Zaman Gidilmelidir?

Beyaz Rusya'ya gitmeyi düşünüyorsanız, sert kış aylarında gidilmemesi tavsiye ediliyor. Ülkeye gitmek için tavsiye edilen aylar ise Temmuz ile Ağustos ayları arasıdır. Özellikle Ağustos ayları, ülkenin en iyi olduğu zaman dilimidir. Dondurucu kış aylarında giderseniz, kalın elbiselerinizi yanınızda götürmeyi unutmamalısınız.

Beyaz Rusya'nın Sosyal Yaşamı

Beyaz Rusya'da sosyal ve kültürel yaşam oldukça çeşitlidir. Sanat faaliyetlerin ülkenin bazı bölgelerinde ilerlediği söylenebilir. Rus ülkelerine göre farklı olan Beyaz Rusya, ücretsiz sağlık sistemi ve kaliteli eğitim faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. Beyaz Rusya halkı, gelişmişlik düzeyinden dolayı yüksek refah seviyesinde yaşıyor. Ülkede asgari ücret düşüktür ancak yaşam faaliyetlerin sürdürülmesi için ürün fiyatları düşüktür.