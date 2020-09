Brezilya Hakkında Bilgiler; Brezilya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Brezilya resmi adıyla Brezilya federal Cumhuriyeti olan ülke Amerika Kıtasının Güney bölümünde yer alır. Güney Amerika'nın en büyük ve kalabalık ülkesi olan Brezilya farklı kültürü, dili, yaşam tarzı, iklimi gibi özelliklerinden dolayı oldukça merak edilen bir ülkedir. Ülkemizden birçok kişi Brezilya'ya gitmek, görmek ve bölge hakkında bilgi sahibi olmak için geziler düzenlenmektedir



Brezilya Hakkında Bilgiler



Brezilya Amerika'nın Güney kısmında yer alan resmi adı ile Brezilya federal Cumhuriyeti olan Güney Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesi olarak karşımıza çıkar. Ülkenin Atlas okyanusuna kıyısı vardır. Brezilya'nın komşuları ise güneyden kuzeye doğru; Uruguay, Arjantin, Paraguay, Bolivia, Peru, Kolombiya, Venezuela, Surinam, Fransız Guyanası’dır. Brezilya bölgenin en büyük ülkesi olduğu için Ekvador ve Şili hariç tüm Güney Amerika ülkeleri ile komşudur.



Kültürü, dili, toplumsal yapısı oldukça farklıdır. Özellikle futbol konusunda dünya lideri olan Brezilya Dünya Futboluna çok değerli futbolcular katmıştır. Ayrıca birçok sor dalında da yine Brezilya başarılarla dolu sporcular yetiştirmiştir. Brezilya için en önemli ve öne çıkaran özelliklerden biri ise dans etkinlikleridir. Afrika kökenli bir kültüre sahip olması dünya üzerinde dans konusunda da başarılarından söz ettirir.



Brezilya Nüfusu



Brezilya nüfusu 1 milyonun üzerinde olan 13 şehre sahiptir. En büyük şehirleri daha Sao Paulo 12.1 milyon Rio de Jenerio 6.6 milyonluk nüfusa sahip ülkenin en büyük şehirleridir. Ülkede %47 Beyaz, %43 kahverengi, %7 siyah, %1 Asyalı ve %0.43 Kızılderili nüfus barınmaktadır. Dini olarak nüfus ise %60 katolik, %22 Protestan, %2 sprintist ve %3 diğer dinlere mensup, %8 ise dinsiz olarak dini farklılıklarla barındırır. Brezilya 2020 nüfusu 206.440.850 kişiyle oldukça kalabalık bir ülkedir.



Brezilya Bayrağı Anlamı



Her ülkenin kendine ait bir bayrağı bulunmaktadır. Her bayrak ülkenin değerlerden beslenir. Bu sebeple her ülke için bayrakları kutsal olmaktadır. Brezilya bayrağı yeşil zemin üzerine, sarı dörtgen ve onun üzerine yuvarlak lacivert şekilde tasarlanmıştır. Bayrağın yeşil zemin rengi yağmur ormanlarını

temsil ederken, sarı dörtgen altın başta olmak üzere ülkede çıkan mineral kaynaklarını simgeler.

Lacivert yuvarlak ise gökyüzü yıldızlar bize eyaletleri temsil etmektedir. Yuvarlağı çevreleyen bir bant bulunur. Bantta düzen ve ilerleme yazar.



Brezilya Başkenti



Federal bir devlet olan Brezilya 26 hayaletten oluşmaktadır. Brezilya'nın başkenti aynı adla anılan Brezilya’dır. Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo’dur. Ülkenin diğer büyük şehirleri Salvador ve Rio de Jenerio’dur.



Brezilya Para Birimi



Brezilya para birimi Brezilya reali olarak geçmektedir. Hemen hemen Türk lirasıyla aynı seviyelerde seyreder. 1 Brezilya reali; 1.31 Türk lirasına denk gelmektedir. Bu sebeple çok değerli bir para birimi sayılmaz.



Brezilya Saat Farkı



Brezilya ülkemizden Coğrafi olarak oldukça uzak bir coğrafi konumda konumlandırılmıştır. Ülkemize göre batıda yer alan Brezilya ülkemizden 6 saat kadar geri bir saat dilimine sahiptir. Brezilya konumundan dolayı birçok farklı saat dilimi kullanmaktadır. Bu sebeple ancak ulusal saat dilimine göre planlama yapıldığında Brezilya Türkiye'den 6 saat daha geridir. Yani Türkiye'de saat 12 iken Brezilya'da 6’dır.