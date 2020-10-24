Bu cadde gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ±nÄ± andÄ±rÄ±yor

AltÄ±nordu ilÃ§esinde bulunan ve halk arasÄ±nda FidangÃ¶r olarak bilinen SÄ±rrÄ±paÅŸa Caddesi, Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarla rengarenk bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸtu. BÃ¶lgede bulunan 19 EylÃ¼l Ortaokulu ile TahÄ±l PazarÄ± arasÄ±ndaki 5 bin 500 metrekare alanda uygulanan proje kapsamÄ±nda zemin doÄŸal taÅŸla dÃ¶ÅŸendi, bina cepheleri farklÄ± renklerle boyanÄ±rken, iÅŸ yerlerinin cepheleri de mermerle dÃ¶ÅŸendi.Â Binalar, tabela ve reklam uygulamalarÄ± yÃ¶netmeliÄŸe uygun hale getirildi. Klima dÄ±ÅŸ Ã¼niteleri gizlenerek, yaÄŸmur iniÅŸ borularÄ± deÄŸiÅŸtirildi ve antenler merkezi sistemde toplanarak estetik bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m elde edildi. BazÄ± bina cepheleri Ordu'nun ruhunu yansÄ±tan resimlerle sÃ¼slendi. Cadde alev aÄŸaÃ§larÄ±yla yeÅŸillendirilirken, binalara gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ verildi.Â

'MODERN ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K ANLAYIÅžIYLAÂ YENÄ° BÄ°R Ã‡EKÄ°M MERKEZÄ° OLUÅžTURDUK'

Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Mehmet Hilmi GÃ¼ler, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla kentte aÃ§Ä±k bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi kazandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BaÅŸkan GÃ¼ler, "SÄ±rrÄ±paÅŸa Caddesi bizim iÃ§in son derece Ã¶nemli bir caddeydi. Burada bir aÃ§Ä±k bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi kazanmÄ±ÅŸ olduk. Ã‡ok deÄŸiÅŸik bir teknikle binalarÄ±n dÄ±ÅŸ cephelerini yalÄ±tÄ±mlarÄ±yla beraber deÄŸiÅŸtirdik. AltyapÄ±sÄ± tamamen deÄŸiÅŸti. Boru hatlarÄ±, atÄ±k su hatlarÄ±, fiber ve elektrik telleriyle, Ã§ok gÃ¼zel bir hale geldi. AynÄ± zamanda da burada mural tekniÄŸiyle duvar resimleri yaptÄ±k.Â Sadece TÃ¼rkiyede deÄŸil, dÃ¼nyada ses getiren bir eser ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Hem modern ÅŸehircilik anlayÄ±ÅŸÄ±yla yepyeni bir Ã§ekim merkezi oluÅŸturduk, hem de baÅŸkalarÄ±na Ã¶rnek olacak bir sanat eseri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AynÄ± zamanda da esnafÄ±mÄ±zÄ±n geliri arttÄ±"Â diye konuÅŸtu.

Caddede Ã§ay ocaÄŸÄ± iÅŸletmeciliÄŸi yapan Ã–zlem Aksu, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederek, "SÄ±rrÄ±paÅŸa Caddesi, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla Ã§ok daha gÃ¼zel oldu. Esnaf olarak buranÄ±n daha fazla gÃ¶rsellik ve kÃ¼ltÃ¼rel aÃ§Ä±dan daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.

'Ä°L DIÅžINDAN GELENLER CADDEYE HAYRAN KALIYOR'

Esnaf Osman Pak ise, "Caddede bÃ¶yle bir deÄŸiÅŸikliÄŸe ihtiyaÃ§ duyuluyordu. BÃ¶yle bir proje uygulanmasÄ± gayet gÃ¼zel oldu. Adeta aÃ§Ä±k bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi havasÄ± verdi. Ä°lerleyen sÃ¼reÃ§lerde de bu projenin ticari aÃ§Ä±dan etkisinin gÃ¶rÃ¼leceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã–zellikle il dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenler, bu caddeye hayran kalÄ±yorlar. BÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ã‡ok farklÄ± bir konsept oldu" dedi.

'BÄ°R HAYALDÄ° BURASI'

Caddede yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan vatandaÅŸlardan Ã–zdemir Turgut da, "Ordu'ya yakÄ±ÅŸan bir cadde, halkÄ±n rahatlÄ±kla gezebileceÄŸi bir mekan oluÅŸtu. Esnafta hareketlilik baÅŸladÄ±. Ã–zellikle caddede kadÄ±nlarÄ±n gezmesi daha rahat oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok berbat bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ vardÄ±. Bir hayaldi burasÄ±. BurayÄ± TÃ¼rkiye'de tek gibi gÃ¶rÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.