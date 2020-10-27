Bursa'daki sanat eserleri sanal ortama taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesinin tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Bursaya kazandırılan, kentin tarihi ve kültürel hafızasını oluşturan müzeler ve tarihi eserler sanal ortama taşınmaya devam ediyor. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların kabalık ortamlarda bulunmaması ve bazı etkinlikleri dijital ortamda evlerinden de takip etmelerine olanak sağlayan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı daha önce Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Enerji Müzesi, Göç Tarihi Müzesi, Kuran ve El Yazmaları Müzesi ile Tekstil Sanayi Müzesinde çekimler yaptırılıp, 3 boyutlu olarak dijital ortama taşımıştı. Sanal Müze uygulamasının vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi üzerine Karagöz Müzesi, Yaşam Kültür Müzesi ve 8500 yıllık geçmişin izlerini bünyesinde barındıran Arkeoparkın da 3 boyutlu olarak dijital ortama taşınmasıyla Bursanın sanal müze sayısı 9a çıktı.

Tarihi eserler sanal alemde

Sanal müzelere olan ilgiden sonra Ulucami başta olmak üzere Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, 1. Murat Hüdavendigar Külliyesi, 2. Murat Külliyesi, Yeşil Külliyesi, Yıldırım Külliyesi ve Emirsultan Külliyesi de sanal ortama taşındı. Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması ile UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Bursanın evrensel değerleri de bütün dünyanın izlenimine sunulmuş oldu. Bu sayede vatandaşlar evlerinden veya bulundukları yerlerden müzeler için www.bursa.bel.tr/sanalmuze adresi, tarihi yerler için de www.bursa.bel.tr/sanaltarihimekan adreslerini ziyaret edebilecekler. Aynı zamanda vatandaşlar BursaCepte mobil uygulamasından müzeleri ve tarihi yerleri gezebilme, resimler ve materyaller hakkında bilgi alabilme imkanına kavuştu.