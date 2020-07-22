Büyükada'ya Nasıl Gidilir? Büyükada Ulaşım Rehberi

Büyükada’ya gitmek için yalnızca deniz yolunu tercih edebilirsiniz. İstanbul'un birçok ilçesinden Büyükada'ya direkt olarak ulaşım sağlamak mümkündür.

Büyükada'ya Nasıl Gidilir?

Büyükada'ya en hızlı ve en çabuk bir şekilde gitmek istiyorsanız deniz yolundan başka alternatif seçeneğiniz bulunmuyor. Büyükada'ya araba ile ulaşmak mümkün değildir. Büyükada'ya gidilecek ilçeler şu şekildedir;

Bostancı: İstanbul'un Bostancı mahallesinden direkt olarak Büyükada'ya ulaşım sağlamak mümkün. Bostancı sahilinde ki Mavi Marmara firması ile Büyükada'ya ulaşım sağlayabilirsiniz. Dilerseniz direkt olarak da Büyükada'ya ulaşmak için sefer saatlerini internet üzerinden takip edebilirsiniz. Bu firma aracılığı ile yaklaşık olarak 35 dakikada Büyükada'ya varabileceksiniz.

Kartal: Kartal iskelesinden de direkt olarak Büyükada'ya seferler düzenlenmektedir. Kartal merkezde bulunan iskeleye ulaşarak Prenstur firması ile birlikte hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Kartal'dan Büyükada’ya 25 dakikada ulaşmak mümkündür.

Avcılar: Avrupa yakasında oturan ve Avcılar ilçesine daha yakın olanlar için ise Avcılar iskelesinden direkt olarak Büyükada'ya ulaşım sağlamak mümkün. Avcılar iskelesinden Büyükada'ya ulaşmak yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir.

Bakırköy: Bakırköy iskelesinden de Turyol firması aracılığı ile Büyükada'ya yaklaşık olarak 1.5 saatte ulaşabilrisiniz.

Kabataş: Hızlı bir şekilde Büyükada'ya ulaşmak istiyorsanız Kabataş iskelesi sizler için iyi bir alternatif olacaktır. Kabataş iskelesinde Mavi Marmara ve Dentur firması aracılığı ile Büyükada'ya sefer saatlerini takip ederek ulaşım gerçekleştirebilirsiniz. Kabataş Büyükada arası yaklaşık olarak 1.5 saat sürmektedir.

Büyükada Ulaşım Rehberi

Büyükada İstanbul'un en büyük adasıdır. Aynı zamanda Prens adaları olarak da adlandırılmaktadır. Büyükada'ya hızlı bir şekilde ulaşmak için pek çok ilçeyi kullanmanız mümkün.

Kadıköy: Kadıköy rıhtım iskelesinde yer alan Eminönü-Kadıköy-Adalar şehir hatları vapurları ile Büyükada'ya ulaşmak mümkündür. Kadıköy'den hızlı bir şekilde Büyükada'ya ulaşmak maksimum olarak yarım saat sürmektedir. Şehir hatlarının sefer saatlerini takip ederek Büyükada'ya ulaşım sağlayabilirsiniz.

Beşiktaş: Beşiktaş'tan direkt olarak Büyükada'ya sefer düzenleyen vapurlar bulunmaktadır. İDO şehir hatları vapuru ile birlikte Beşiktaş'tan Büyükada'ya sefer düzenleyen vapurları tercih ederek geçiş yapabilirsiniz. Beşiktaş'tan Büyükada'ya vapur hatları seyrek olarak ilerlemektedir. Bundan dolayı gitmeden önce sefer saatlerini kontrol etmek gerekir.