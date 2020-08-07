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07.08.2020 - 08:58 |

Didim'de bayram sonrası yoğunluk devam ediyor

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezilerinden Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkarıyor.

Didim'de bayram sonrası yoğunluk devam ediyor

Ege'nin en güzel rotalarından biri olan Didim hem Kurban Bayramı hem de sonrasında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yaşanan tatil yoğunluğu beraberinde sosyal mesafe sorununu da ortaya çıkarıyor.

Didimde bayram sonrası yoğunluk devam ediyor

Didim'de, Kaymakam Halil Avşar öncülüğünde yapılan denetimlerde, Altınkum Plajı'nda denize giren vatandaşlar Kovid-19 konusunda bilgilendirildi. Şezlongların arasındaki sosyal mesafeye riayet etmeyen vatandaşlar tek tek ikaz edildi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri de teknelerde koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda kaptanları uyardı.

 Kuşadası'nda ise polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri ile plajlarda denetim yaptı.

Didimde bayram sonrası yoğunluk devam ediyor

 

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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