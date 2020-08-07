Didim'de bayram sonrası yoğunluk devam ediyor

Ege'nin en güzel rotalarından biri olan Didim hem Kurban Bayramı hem de sonrasında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yaşanan tatil yoğunluğu beraberinde sosyal mesafe sorununu da ortaya çıkarıyor.

Didim'de, Kaymakam Halil Avşar öncülüğünde yapılan denetimlerde, Altınkum Plajı'nda denize giren vatandaşlar Kovid-19 konusunda bilgilendirildi. Şezlongların arasındaki sosyal mesafeye riayet etmeyen vatandaşlar tek tek ikaz edildi. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri de teknelerde koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda kaptanları uyardı.

Kuşadası'nda ise polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri ile plajlarda denetim yaptı.