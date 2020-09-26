Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydın İlinde Nerededir, Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Özellikleri

Dilek Yarımadası Milli Parkı doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Burada muhteşem doğa fotoğrafları da çekebilirsiniz. Doğa harikası olması sebebi ile insanlar tarafından oldukça ilgi görmektedir.



Dilek Yarımadası Milli Parkı Nerede?



Dilek Yarımadası Milli Parkı ülkemizin Ege Bölgesinde bulunan Aydın ilinin Kuşadası ilçesine bağlıdır. Burada Güzelçamlı Beldesine giderek Dilek Yarımadası Milli Parkını ziyaret edebilirsiniz.



Dilek Yarımadası Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Dilek Yarımadası Milli Parkına toplu taşıma araçları ya da özel aracınız ile gidebilirsiniz. Toplu taşıma araçları ile gitmek için il merkezinden Kuşadası ya da Söke'ye giden minibüslere binmeniz gerekmektedir.



Özel araç ile gidecek olanların ise öncelikle Aydın iline gelmeleri buradan da Kuşadası tabelalarını takip ederek yola devam etmeleri gerekmektedir. Kuşadası'ndan sonra ise Davutlar beldesine doğru gitmeleri gerekir. Buradan tabelaları takip ederek Dilek Yarımadası Milli Parkına gidebilirsiniz.



Dilek Yarımadası Milli Parkı Özellikleri



Dilek Yarımadası Milli Parkında Büyük Menderes Deltası üzerinde bir müze bulunmaktadır. Bu müzeyi kesinlikle ziyaret etmeniz gerekmektedir. Müze içerisinde bir zamanlar milli parkta yaşamış olan hayvanlar sergileniyor. Burada sincaplar, kaplumbağalar, geyikler, şu anda nesli tükenmiş olan Anadolu Parsı gibi hayvanları görmeniz mümkündür.



Milli Park içerisinde oldukça farklı türde ağaçlarda bulunmaktadır. Erguvan, Karaçam, Defne, Zeytin, Sandal, Yasemin, Ihlamur, Çınar, pek çok meşe türü, hanımeli, zakkum, böğürtlen, ahlat, Melengiç, Alıç bunlardan bazılarıdır.



Dilek Yarımadası Milli Parkı doğa ile iç içe olması nedeni ile burada pek çok doğa sporları yapmak da mümkündür. Tırmanış, koşu, doğa yürüyüşleri burada yapılacak spor türlerinden birkaçıdır.



Milli Park içerisinde hepsi birbirinden güzel pek çok koy da bulunur. Dilerseniz bu koylarda yüzebilir ya da tekne turları yapabilirsiniz. Dalış ile ilgilenenler burada dalış da yapabilir. Burada 4 adet koy bulunmaktadır. Bunlar; Aydınlık Koyu, İçmeler Koyu, Karasu Koyu ve Kavaklı burun koyudur.



Dilek Yarımadası Milli Parkı Giriş Ücreti



Dilek Yarımadası Milli Parkı girişlerinde kişi başı 6 TL alınmaktadır. Bisiklet ile gelirseniz 7 TL, motosiklet ile gelirseniz 9 TL ödemeniz gerekmektedir. Bunun yanında otomobil 18 TL, küçük minibüsler 54 TL, büyük minibüsler 90 TL ve otobüs ile girişler 120 TL'dir.



Dilek Yarımadası Milli Parkı Ziyaret Saatleri



Dilek Yarımadası Milli Parkı haftanın her günü 08:30-19:00 saatleri arasında ziyaretçilere açıktır.