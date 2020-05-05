Doğanın uyanış günü Hıdırellez

Hıdırellez, Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir alanda ve farklı kültürlerde karşılığı bulunan geleneksel bir bayramdır. Macaristan'dan Kazakistan'a farklı ülkelerde bazı farklılıklar olmakla birlikte temelde benzer bir şekilde kutlanan Hıdırellez, soğuk havaların bitişini de simgeler.

Miladi takvime göre 6 Mayıs, Rumi takvime göreyse 23 Nisan'da kutlanan Hıdırellez, 4 Kasım'a kadar süren "Hızır Günleri"nin de başlangıcı olarak kabul edilir. Yani bir başka deyişle bu geniş coğrafyada 6 Mayıs'tan itibaren yazın başladığı kabul edilmektedir. 8 Kasım - 5 Mayıs arasındaki "Kasım Günleri" de kış dönemi olarak bilinir.

Türkiye'de de 5 Mayıs gecesi Hıdırellez olarak kutlanır. Benzer bir kutlama Ortodokslarda Aya Yorgi, Katoliklerde ise St. George günü adıyla yine aynı tarihte kutlanır. Bu inançlarda da Hıdırellez kültür farklı bir isimle de olsa mevcut olup güzel havaların başlangıcı ve müjdecisi olarak kutlanır.

UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne dahil edilmesi için çalışmaların yürütüldüğü Hıdırellez'in ortaya çıkışı Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın buluşma hikayesine dayandırılır. Dara düşenlerin yardımına koşan Hz. Hızır ile denizlerin hakimi olarak kabul edilen Hz. İlyas, inanışa göre bugün buluşurmuş. Türkiye'deki inanış ve kutlanış pratikleri hem Orta Asya Türk geleneklerine hem de İslamiyet inancına dayanmaktadır.