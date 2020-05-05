MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Doğanın uyanış günü Hıdırellez
ABONE OL
05.05.2020 - 09:31 |

Doğanın uyanış günü Hıdırellez

Hıdırellez, Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir coğrafyada kutlanan geleneksel bir bayramdır. Hıdırellez'in ortaya çıkış efsanesi ise Hızır ve İlyas'ın hikayesine dayanmaktadır. Dara düşenlerin yardımcısı Hızır ve denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın her yıl buluştuğu gün olarak bilinen Hıdırellez, 5 Mayıs gecesi geniş bir coğrafyada kutlanır.

Doğanın uyanış günü Hıdırellez

Hıdırellez, Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir alanda ve farklı kültürlerde karşılığı bulunan geleneksel bir bayramdır. Macaristan'dan Kazakistan'a farklı ülkelerde bazı farklılıklar olmakla birlikte temelde benzer bir şekilde kutlanan Hıdırellez, soğuk havaların bitişini de simgeler. 

Miladi takvime göre 6 Mayıs, Rumi takvime göreyse 23 Nisan'da kutlanan Hıdırellez, 4 Kasım'a kadar süren "Hızır Günleri"nin de başlangıcı olarak kabul edilir. Yani bir başka deyişle bu geniş coğrafyada 6 Mayıs'tan itibaren yazın başladığı kabul edilmektedir. 8 Kasım - 5 Mayıs arasındaki "Kasım Günleri" de kış dönemi olarak bilinir.

Türkiye'de de 5 Mayıs gecesi Hıdırellez olarak kutlanır. Benzer bir kutlama Ortodokslarda Aya Yorgi, Katoliklerde ise St. George günü adıyla yine aynı tarihte kutlanır. Bu inançlarda da Hıdırellez kültür farklı bir isimle de olsa mevcut olup güzel havaların başlangıcı ve müjdecisi olarak kutlanır.

UNESCO'nun  "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne dahil edilmesi için çalışmaların yürütüldüğü Hıdırellez'in ortaya çıkışı Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın buluşma hikayesine dayandırılır. Dara düşenlerin yardımına koşan Hz. Hızır ile denizlerin hakimi olarak kabul edilen Hz. İlyas, inanışa göre bugün buluşurmuş. Türkiye'deki inanış ve kutlanış pratikleri hem Orta Asya Türk geleneklerine hem de İslamiyet inancına dayanmaktadır.

 

Magazin Haberleri Bülteni (5 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tarihi ne zaman 2020? Üniversite sınavı: TYT- AYT- YDT son dakika yeni tarihleri

YKS tarihi ne zaman 2020? Üniversite sınavı: TYT- AYT- YDT son dakika yeni tarihleri

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Seyahat yasağı ne zaman bitecek, izin verilen 7 il hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte yasağın kalktığı 7 il...

Seyahat yasağı ne zaman bitecek, izin verilen 7 il hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte yasağın kalktığı 7 il...

Sıradaki Haber