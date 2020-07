"Doluluk oranlarımız sektör için umut verici düzeyde"

İhsan Dindar - Milliyet Tatil

Genelden özele inerek başlayalım isterseniz. Corona virüs salgınının küresel çapta turizmde yol açtığı hasarın boyutları ölçülebiliyor mu? Bunun Türkiye ayağında durum nedir?

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 2019’da Dünya genelinde uluslararası arenada turist sayısı 1 milyar 460 milyon seviyesinde iken 2020 sonunda bu sayının yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 1 milyara düşmesi bekleniyor. Turizmde 2003’teki SARS salgınında yüzde 0,4, 2009’daki ekonomik krizde ise yüzde 4 küçülme yaşanmışken Covid-19 salgını nedeniyle sektörümüz son 20 yılın en kötü dönemini geçiriyor. Ülke genelinde sektör olarak cironun yaklaşık yüzde 80’ini yabancı turistlerden elde ediyoruz. Sağlık protokollerine uygun olarak sınır kapılarının kontrollü şekilde açılmasına ek olarak iç turizme yönelim, sürecin yol açtığı zararı en aza indirebilir.

"Oluşan hasarı bu yıl telafi etmemiz mümkün görünmüyor"

Dünya yavaş yavaş normalleşme adımları atıyor. İhtiyatlı olmakla birlikte bazı ülkeler sadece belirli ülkelerin vatandaşlarına sınır kapılarını da açmaya başladı. Türkiye özelinde bakacak olursak bu hareketliliğin pandemi nedeniyle oluşan hasarın onarılmasında ne derece etkisi olacaktır?

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), yeni tip koronavirüsün son dört ayda sebep olduğu ekonomik gerileme ile dünya turizm sektörünün bu yıl 1.2 trilyon dolar kayıp yaşayabileceğini ve söz konusu durgunluğun sekiz ay daha sürmesi halinde sektördeki küresel kaybın, 2.2 trilyon dolara yükselebileceği uyarısında bulundu.

Kamu otoritelerinin aldığı hızlı tedbirler ve vatandaşların kurallara uymadaki hassasiyetiyle ülkemizde süreç başarıyla yönetildi. Birincil önceliğimiz her zaman sağlık. Ancak sektör olarak pandemiden en çok zarar gören alanların başında yer alıyoruz. Riskleri minimize ederek sınırların kontrollü olarak açılması ve iç ve dış turizmde seyahat yasaklarının kaldırılması elbette can suyu. Fakat oluşan hasarı sektör olarak bu yıl telafi etmemiz mümkün görünmüyor.





Daha spesifik bir noktaya gelirsek… Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, Bodrum'un en ünlü tesislerinden biri. Türkiye'de başarılı geçen 2019 turizm sezonundan sonra 2020 için planlar çıtayı yukarı taşımak yönündeydi eminiz... peki bu süreçte Hapimag Sea Garden Bodrum olarak nasıl etkilendiniz?

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum olarak dünya genelinde salgının görülmeye başlaması ile alternatifli program ve eylem planlamalarımızı oluşturmaya başladık. Ülkemizde vaka görülmesi birlikte ile otel yönetimi olarak salgın kontrol altına alınana kadar tüm misafirlerimize “evlerinde kalmaları” çağrısında bulunduk. Gelen iptal ve erteleme taleplerine her tür kolaylığı sağladık. Kapalı kaldığımız süre boyunca tesisin her metrekaresini bağlı olduğumuz İsviçre zincirinin hazırladığı sağlık ve hijyen standartlarında yeniden düzenledik. Hapimag standartlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (WHO), T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiye ve kararları doğrultusunda yeni sezon için tüm tedbirler alındı. Resmi makamların onayı sonrası 1 Temmuz’da sezonu açtık. Yeni normal için gerekli tüm tedbirleri en ileri seviyede alarak tüm konuklarımızı gönül rahatlığıyla ağırlıyoruz.

Temmuz başından itibaren Bodrum'a yurt dışından tarifeli uçuşlar düzenlenmeye başlandı. Önümüzde bir Kurban Bayramı süreci var. Rezervasyonlarda durum nedir? Şu anki doluluk oranları umut veriyor mu?

Bu sezon bazı vatandaşlarımız doğada çadır ve karavan tatiline yönelse de kontrollü alanda alınan tedbirlerle daha güvende olacağını düşünen misafirlerimiz bizlerle. Hapimag olarak pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tesis kapasitesinin yüzde 60'ı kadar misafir kabul edebiliyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimizle oluşan doluluk oranlarımız gün geçtikte sektör olarak umut verici düzeyde.





Tatilin bir de psikolojik boyutu var. İnsanları güvenli tatil yapacaklarına dair ikna etmek, onları turistik tesislere amiyane tabiriyle çekmek gerekiyor. Bu noktada siz, tatilcilerin içini ferahlatacak ne gibi önlemleri hayata geçirdiniz?

Hepimiz aynı süreçlerden geçiyor, aynı tedirginlikleri hissediyoruz. Hapimag olarak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiye ve kararlarıyla da yeni sezona hazırlandık. Sezon hazırlıklarının ilk aşaması olarak personellerimizin mesai saatlerinden yaşam alanlarına tüm zamanları için iş sağlığı ve güvenliği sağladık. Misafirlerimiz içinse tedbirler Hapimag’a atılan ilk adımla başlıyor. El dezenfektanı, hijyen paspası ve kişisel koruyucu malzemeleri (maske, eldiven) yeterli miktarda temin ediliyor.

Tüm misafirlerimize sağlıklı ve konforlu bir tatil geçirmeleri için uygulanan Covid-19 kuralları ile ilgili kısa bilgiler veriyoruz. Sosyal mesafe kurallı birinci önceliğimiz. Ödemeler sırasında dahi minimum temasta bulunuluyor ve kredi kartlı ödemelerde de hijyen tedbirleri titizlikle uygulanıyor. Ayrıca oda kartları gibi malzemeler, her kullanım sonrası özel alanlarda dezenfeksiyon yapılıp 24 saat bekletildikten sonra tekrar kullanıma sunuluyor.

Ortak alanlarımız kullanım sıklığına göre yüzey dezenfektanı ya da pulverize dezenfeksiyon ekipmanları ile temizleniyor. Klima tavalarında lejyonella’ya karşı dezenfektan tabletler kullanılıyor. Sistemler yüzde yüz dış kaynaklı taze hava emiş sistemi ile çalışıyor ve filtre temizlikleri periyodik olarak yapılıyor. Genel kullanım alanlarında sosyal mesafeyi korumak için işaretlemeler yapıldı. Oturma grupları da konuklarımızın sosyal mesafelerini korumasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Tüm hizmet alanları uzman ve deneyimli yöneticiler tarafından hijyen konusunda ekstra olarak denetleniyor.

Tüm odalar uygun dezenfektanlarla temizleniyor ve personelin her oda değişiminde kişisel koruma ekipmanlarını değiştiriyor. Kullanılan tüm tekstil ürünleri de dezenfektan bazlı deterjanlarla gerekli ısıda yıkanıyor. Buklet malzemeleri ve kozmetik ürünleri de elbette tek kullanımlık.





Tatil için gelen misafirlerinizde nasıl bir ruh hali gözlemliyorsunuz? Bir çekimserlik söz konusu mu? Sizden ne gibi talepleri ve beklentileri oluyor?

Bu yıl yoğun iş temposuyla geçen dönemin üzerine, pandeminin neden olduğu stres ve kaygılar eklendi. Herkesin tatile her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu günlerdeyiz. Hapimag Sea Garden olarak tüm misafirlerimize sağlıklı ve konforlu bir tatil deneyimi yaşatmak için özenle hazırlandık. Misafirlerimizin adımlarını attıkları andan itibaren süreç nedeniyle hissettikleri negatif duyguları üzerlerinden atmaları için titizlikle çalışıyoruz. Misafirlerimiz de tüm sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadığımız gibi aksine aldığımız tedbirler ve bir de tesisimizin sağladığı son derece geniş açık alanlar sayesinde tüm konuklarımız büyük bir keyif ve mutlulukla evlerine dönüyor.





Bodrum özelinde bu sene sezonun biraz uzaması söz konusu olacak mı? Sizin bu konuda bir hazırlığınız var mı?

Bodrum, yaz turizminin ülkemizdeki gözde tatil beldelerinden biri. Hapimag olarak sezonumuzu ekim ayında gerçekleşen The Bodrum Cup ve Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na kadar hep devam ettirdik. Ekim ayı iklim nedeniyle bölgemiz için sezon sonu. Pandemide ikinci dalga yaşanmazsa, sezonun tüm bölgede uzayacağını öngörüyoruz.

Şu an önceliğimiz sağlıklı ve mümkün olabildiğince dolu bir sezon geçirmek. Planladığımız bazı etkinlik ve davetlerimizi bir süre askıya aldık.

2021 sezonu biraz da aşı ve ilaç gelişmeleriyle bağlantılı olacak gibi. İşin o tarafından güzel haberler geliyor. Muhtemelen sonbaharın ortalarında aşının piyasada olması bekleniyor. Bu perspektiften bakıldığında 2021 için öngörüleriniz nedir?

Uzman görüşleri 2021 yaz sezonunda gönül rahatlığıyla tatil yapılabileceği yönünde. Ancak beklenilen iyileşme için dünya genelindeki herkesin aşılanması gerekli. Bu gerçek göz önünde bulundurursak süreç uzayacaktır. Bu kötü senaryoyla maalesef özlenen tam anlamıyla rahat bir tatilin 2022’ye sarkma ihtimali var.

