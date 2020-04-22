Dubai Nerede? Dubai'ye Nasıl Gidilir?

Dubai hem ticari hem de tatil açısından en önemli merkezlerden biridir. Yıl boyunca sürekli turist çeker. Ayrıca son dönemlerde sinema dünyasının da ilgisini çeken merkezlerden biri haline geldi.

Dubai Nerede?

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 7 emirliğinden biri olarak Dubai, Ortadoğu'da yer alan en önemli merkezlerden biridir. Özellikle tam bir turizm cenneti olduğunu söylemek mümkündür. Resmi dili Arapça olmasına rağmen İngilizce ve Hintçe çok sık kullanılan diller arasında yer alır. Aynı zamanda Ortadoğu'nun en pahalı kenti olmasının yanı sıra, dünyanın da bağlı yerleri arasında gelmektedir.

Dubai’ye Nasıl Gidilir?

Türkiye'den Dubai ‘ye gidebilmek için hava yolları kullanılmaktadır. Türkiye'den haftanın her günü Dubai'ye düzenli olarak seferler gerçekleşmektedir. Özellikle en çok İstanbul merkezli olarak Dubai direkt olarak seferler yapılıyor. Bu seferler doğrultusunda İstanbul üzerinden uçuş süresi 4 saat 30 dakika kadar sürmektedir. Daha sonra Dubai merkez olarak pek çok farklı noktaya buradan ulaşım sağlamak mümkündür.

Dubai'ye ulaşabilmek için kullanılması gereken en önemli ulaşım hava yollarıdır. Dünyanın turizm cenneti ve merkezi olarak öne çıkan Dubai, pek çok ülkeden turist çekerken Türkiye'den de yoğun olarak her sene insan yoğun şekilde Dubai kendine gitmektedir.