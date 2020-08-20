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20.08.2020 - 14:56 | | DHA

Düden Şelalesi'nde 'kötü koku' şikayeti

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin suyundaki kötü kokuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Düden Şelalesi'nde 'kötü koku' şikayeti

 

'KOKUNUN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL'

Düden Şelalesinde kötü koku şikayeti

Belediye adına açıklamada bulunan Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, koku ile ilgili şikayetlerin 2014 yılına dayandığını belirterek, Vatandaşların bu konuyla ilgili ciddi mağduriyeti var. Bunu biliyoruz. Kokunun kaynağı sondaj pompalarından kaynaklı değildir. Bu sorun vardır ve bunun kaynağı da belli değildir" dedi.

Düden Şelalesinde kötü koku şikayeti

 

Belediye ve diğer resmi kurumların bu bölgeden numuneler aldığını sözlerine ekleyen Ünal, kokunun kaynağının sondaj olmadığını iddia etti. Ünal, Bu koku sorununu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Ancak, kokunun oluşumuna yönelik bulunmuş somut bir delil yok. Bizler de göreve geldiğimiz günden beri araştırıyoruz. Bu sondajlar, kanaldaki suyun debisi yükselsin diye 2018'de kuruldu. Sonra da kapattık. Kapatma sebebimiz koku değil, elektrik tüketiminin fazla olmasından dolayıdır. Bu kokunun kaynağı sondaj değildir. Vatandaşın koku ile ilgili sıkıntısını biliyoruz. Koku denize kadar devam ediyor. Kanal boyunca evleri olanlar kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar" diye konuştu.

Düden Şelalesinde kötü koku şikayeti

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