Â

Kangal'a 13 kilometre uzaklÄ±ktaki, 37 derece sÄ±caklÄ±kta yaÅŸayabilen genetiÄŸe sahip dÃ¼nyadaki tek tÃ¼r balÄ±klarÄ±n olduÄŸu, suyuyla sedef ve egzama hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisi iÃ§in tercih edilen 103 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸe sahip BalÄ±klÄ± KaplÄ±ca, yaz kÄ±ÅŸ misafirlerini aÄŸÄ±rlÄ±yor. TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinden ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen sedef hastalarÄ± dÃ¼nyadaki tek doÄŸal tedavi merkezinde ÅŸifa arÄ±yor. En az 21 gÃ¼n konaklayarak, selenyumlu sudaki 'doktor balÄ±klar' sayesinde ÅŸifa bulan hastalar, kaplÄ±cayÄ± herkese tavsiye ediyor. KaplÄ±caya tatilini geÃ§irmek ve gÃ¼nÃ¼birlik ziyaret etmek iÃ§in de normal dÃ¶nemlerde binlerce kiÅŸi geliyor. Ancak tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan corona virÃ¼s nedeniyle son dÃ¶nemde kaplÄ±ca 3 ay kapalÄ± kaldÄ±. NormalleÅŸme sÃ¼recine girilmesinin ardÄ±ndan yeniden aÃ§Ä±lan kaplÄ±cada tÃ¼m Ã¶nlemler alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±. Dezenfektan iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan kaplÄ±cada bulunan ve 'doktor' diye adlandÄ±rÄ±lan balÄ±klarla tedavi iÅŸlemine yeniden baÅŸlandÄ±. BalÄ±klar, saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸmak iÃ§in gelen konuklarÄ± tedavide kullanÄ±lÄ±yor. Havuzlara ziyaretÃ§iler maskelerle ve sosyal mesafeye dikkat edilerek alÄ±nÄ±yor.

Â

TÃ¼rkiye KaplÄ±calar DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve Kangal BalÄ±klÄ± KaplÄ±ca Ä°ÅŸletme Sahibi Fuat Ãœnsal, "BÃ¶yle bir kaplÄ±ca dÃ¼nyada yoktur. Pandemi olayÄ±ndan sonra kaplÄ±camÄ±z 3 aya yakÄ±n kapalÄ± kaldÄ±. Fakat ÅŸu anda aÃ§Ä±ldÄ±k. TÃ¼m hijyen kurallarÄ±na uyuyoruz. HastalarÄ±mÄ±zda yavaÅŸ yavaÅŸ gelmeye baÅŸladÄ±. Herkes buraya rahatÃ§a gelebilir. BurasÄ± rahat, misafirperver ve gÃ¼venli bir yerdir. Biz her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemimizi aldÄ±k. Biz egzama ve sedef hastalarÄ±nÄ± her zaman gelebilirler. Yaz ve kÄ±ÅŸ aÃ§Ä±ÄŸÄ±z. HiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yoktur. KaplÄ±camÄ±z hazÄ±r, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel suyuna en gÃ¼zel yerine gelebilirler" dedi.Â

Â

Uzun yÄ±llardÄ±r kaplÄ±ca da hemÅŸirelik yapan Emel KÄ±lÄ±Ã§er, "KaplÄ±camÄ±z baÅŸta sedef ve egzama tedavi merkezi olmak Ã¼zere dÃ¼nyada tek doÄŸal tedavi merkezidir. DÃ¼nyada eÅŸi benzeri olmayan hastalara tedavi ÅŸekli sunmaktadÄ±r. KaplÄ±camÄ±zda dÃ¼nyaya kendilerini doktor balÄ±klar olarak tanÄ±tmÄ±ÅŸ balÄ±klarÄ±mÄ±z vardÄ±r. Bu balÄ±klarÄ±mÄ±z vÃ¼cuttaki Ã¶lÃ¼ derileri yemekle meÅŸgullerdir. VÃ¼cuttaki Ã¶lÃ¼ deriyi yedikten sonra kaplÄ±camÄ±zdaki suyumuza bÄ±rakmaktadÄ±rlar. KaplÄ±camÄ±zdaki suyumuzda yine dÃ¼nyada nadir bulunan selenyum elementine sahiptir. Bu selenyum elementi de yÃ¼ksek oranda kaplÄ±ca suyumuzda vardÄ±r. Selenyum elementi de cildi onarma ve yenileme Ã¶zelliÄŸine sahiptir. AslÄ±nda kaplÄ±camÄ±z suyu, balÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼neÅŸi, yeÅŸili ile bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l bir tedavi imkanÄ± sunuyor. Åžu anda kaplÄ±camÄ±zdaki hastalarÄ±mÄ±zdan yÃ¼zde 95 oranÄ±nda bir sonuÃ§ almaktayÄ±z. Kesinlikle ilaÃ§sÄ±z ve yan etkisiz bir tedavi imkanÄ± sunmaktadÄ±r. BalÄ±klarÄ±mÄ±z Ã¶lÃ¼ derileri yiyerek hem cildi yenilemekte hem de kendi besin ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ olmaktadÄ±r. Buraya dÃ¼nyanÄ±n her yerinden gelen insanlar burada tedavi olmaktadÄ±r. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan daha Ã§ok hastamÄ±z gelmektedir" diye konuÅŸtu.

KoronavirÃ¼s sonrasÄ± kaplÄ±ca genelinde Ã§ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KÄ±lÄ±Ã§er, "Ä°lk baÅŸta otelimizin her kÃ¶ÅŸesinde dezenfektan bulundurduk. Maske kullanÄ±mlarÄ±nda ve havuz iÃ§erisinde sosyal mesafe kurallarÄ±na uymalarÄ± konusunda uyarÄ±yoruz. Åžu anda tÃ¼m tedbirlerimizi alarak baÅŸladÄ±k. Kesinlikle hiÃ§bir ÅŸekilde risk faktÃ¶rÃ¼ olmadan Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. Åžu anda hastalarÄ±mÄ±zda yavaÅŸ yavaÅŸ gelmeye baÅŸladÄ± ve tedavilerini oluyorlar" dedi.

Â

Â