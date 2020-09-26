Elevit Yaylası Rize İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Karadeniz'in özelliklerini ve doğal güzelliklerini en iyi şekilde gözler önüne Seren Elevit Yaylası, son dönemlerde oldukça fazla tercih ediliyor. Yarın farklı zaman dilimlerinde pek çok insanın ziyaret ettiği bölge, bol oksijenli ve gür ağaçlarla ormanlık alanları eşliğinde özel bir ziyaret imkanı tanımaktadır.



Elevit Yaylası Rize İlinde Nerededir?



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Elevit Yaylası, İki dere arasında muhteşem bir yayladır. Aynı zamanda dağların etekleri arasında bulunan Yayla, Çamlıhemşin ilçesinin yakınında yer alıyor. Güzeller güzeli Elevit’e de hoş geldiniz yazısıyla ziyaretçileri karşılayan bölge, mutlaka gelip görülmesi gereken doğal güzellikler içerisinde yer alıyor.



Elevit Yaylası Rize İlinde Nasıl Gidilir?



Rize üzerinden Çamlıhemşin ilçesine gitmek suretiyle bölgeden kolayca ulaşım sağlamanız mümkün. Bunu şahsi araçla yaparsanız daha kolay bir şekilde ulaşım gerçekleştirebilirsiniz. Tabii Trabzon Havalimanı üzerinden bölgeye gelerek toplu taşıma araçları eşliğinde de gidebilirsiniz. Burada Çamlıhemşin çıkışında yol ikiye ayrılıyor. Sol tarafta Ayder Yaylası bulunurken sağ taraf ise Zilkale Yolu olarak bilinmektedir. Gidilmesi gereken yol ise Zilkale yönü şeklinde ifade etmek mümkün. İlçeden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta olması ile beraber, 10 veya 15 dakika içerisinde araçlarla ulaşım sağlanabilir.



Elevit Yaylası Rakım Bilgileri



Elevit Yaylası rakımı çok yüksek olmamak ile birlikte yaklaşık 1900 kadar deniz seviyesinden yüksekliktedir. Aynı zamanda bölgenin farklı kısımları değişik yüksekliklere sahiptir. Daha çok hayvancılık ile uğraşanların olduğu bölge, son dönemlerde pek çok ziyaretçinin turistik amaçlı ilgi gösterdiği özel yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Rakımı çok yüksek olmadığı için her yaştan kişi rahatlıkla bölgeye giderek güzel bir ziyaret gerçekleştirebilir.



Elevit Yaylası Özellikleri



İki derenin kesiştiği bölgede yer alan Elevit Yaylası, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası ile kamp kurmak isteyenlerin gözde mekanlarından biridir. Aynı zamanda harika dağ manzarası ile beraber, Zilkale’nin tarihi açıdan nefes kesen manzarası mutlaka görülmeye değer. Mis kokulu çiçekleri şahitlik etmek, dumanlı dağları görmek ve harika deresine karşı çay içmek muhteşem bir anı bırakıyor. Doğa yaşamanı en iyi şekilde hissettiren bölgelerden biri olarak Elevit Yaylası bütün bu yönleriyle bir adım öne çıkmış durumda.