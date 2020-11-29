Endonezya'da art arda yanardağ patlamaları

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağında gün içerisinde iki kez patlama meydana geldi. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağında yerel saatle yerel saatle 09:45te ve 15:13te meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 700 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.Patlamanın yaklaşık 3 dakika sürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, halka, ikinci alarm (waspada) seviyesindeki yanardağın 1.5 kilometrekarelik çevresinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Öte yandan Ili Lewotolok Yanardağının çevresindeki sivillerin meydana gelen patlama anında kaçıştığı anlar, cep telefonuyla kayda alındı. Patlama sırasında çığlık atan bir çok sivilin korku dolu anları da kameraya yansıdı.Ili Lewotolok Yanardağında 27 Kasım tarihinde yerel saatle 05.57de meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıklanmıştı.