Etiyopya Hakkında Bilgiler; Etiyopya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

6 Şubat 1996 yılında göndere çekilen Etiyopya bayrağı, 3 yatay şeritli renkten ve orta kısmında yıldızdan oluşuyor. Rejim değişiklikleriyle birlikte sürekli revize edilmiş olan bayraktaki renkler, kırmızı, yeşil ve sarıdır.

Orta kısımda yer alan yıldız ise sarı, üzerinde bulunduğu dairenin tabanı mavidir. Sarı renk vatana karşı duyulan sevgiye, yeşil renk verimli topraklara, kırmızı ise güç ve dökülmüş kana işarettir. Daire içerisinde bulunan yıldız ise devlet arması olarak kabul edilmiştir.

Etiyopya Nerede?

Etiyopya ülkesi, Afrika Kıtasının boynuz denilen kısmında yer alır. Afrika Kıtasında Nijerya'dan sonra en popüler ülke konumundadır. Kuzeydoğusunda Dijibouti, kuzeyinde Eritre, güneyinde Kenya, doğusunda Somali, batı kısmında ise Sudan ve Güney Sudan bulunuyor.

Etiyopya'nın Nüfusu Ne Kadar?

Etiyopya, worldometers.info adresindeki tahmini bilgilere göre 114.963.588 kişilik nüfusa sahiptir. Ülke dünyadaki en kalabalık ülkeler sıralamasında, 12. sırada yer alır. Bunun yanı sıra, ülkenin yıllık nüfus değişimi %2.57 şeklinde gerçekleşmektedir. Nüfusunun artış hızı, dünya ortalamasının üzerinde seyreder.

Etiyopya'nın Başkenti Neresi?

Etiyopya'nın başkenti, aynı zamanda ülkenin en gelişmiş ve kalabalık şehirlerinden olan Addis Ababa'dır. Bunun dışında Aksum, Harar, Bahir Dar, Jinka, Lalibela, Adama diğer büyük şehirleri arasında yer alır.

Etiyopya'nın Para Birimi Ne?

Etiyopya'da kullanılan para birimine verilen isim Etiyopya Birri'dir. Uluslararası alanda Etiyopya para birimi, ETB olarak bilinir. 1 Etiyopya Birri 0.20 Türk Lirası ile eşdeğerdir. Etiyopya'nın para birimi ülkenin merkez bankası tarafından basılıp, dağıtıma çıkartılır.

Etiyopya'nın Resmi Dili Ne?

Etiyopya ülkesinin resmi olarak kabul ettiği dil, Amharcadır. Bu dil Latin alfabesiyle değil, Amhar alfabesi ile yazılır. Kullanılan bu dil Arapçayla yakınlık gösterir. Ülkede bu dil dışında birçok yerli dil konuşulur. Oromo bu dillerden birisidir. Ülkede yabancı dil İngilizce olarak kabul edilir, dolayısıyla yaygın olduğu söylenebilir. İngilizceden sonra en yaygın dil Arapçadır.

Etiyopya ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?

Afrika Kıtası ülkesi olan Etiyopya ile ülkemiz arasında saat farkı yoktur. Türkiye'de saat ne olursa, Etiyopya'da da akrep onu gösterir.

Etiyopya İklimi

Diğer Afrika ülkelerine göre biraz daha serin olan Etiyopya'da yaygın olan iklime, tropikal muson iklim deniliyor. Ülkede en yüksek sıcaklık dönemi, Mart ile Mayıs arası dönemdir. Güneşin çok az görüldüğü yaz mevsimleri, yağışlı ve soğuk geçer. Ülkede en çok yağış yer alan yer ise başkenttir.

Etiyopya'ya Ne Zaman Gidilmeli?

Etiyopya ülkesinde seyahat etmek amacınız varsa, gidebileceğiniz en ideal zaman dilimi Ekim ve Ocak ayları arasıdır. Bu dönem çiçeklenme dönemidir ve hava yağış oranı düşüktür. Sıcaklıklar ortalama 7 ile 23 derece arasında değiştiğinden, iklimsel bir sorunla karşılaşılmaz. Seyahat yapan kişiler Etiyopya'ya bu dönemde gidilmesinin, keşif için daha mantıklı olduğunu belirtirler.

Etiyopya Ekonomisi

İşsizlik oranı diğer Afrika ülkelerine öre daha düşük olan Etiyopya ülkesinde yaşam kalitesi ortalama seviyededir. Nüfusun kalabalık olması nedeniyle, bazı kesimlerin açlık içerisinde hayatlarını sürdürdükleri söylenebilir.

Ancak diğer Afrika ülkeleriyle kıyaslama yapıldığında, Etiyopya'nın Nijerya'dan sonra en iyi ekonomik seviyeye sahip olduğu belirtilir. Etiyopya'da son dönemlerde yaygınlaşan serbest piyasa ekonomisi, ülkeyi geliştirici düzeylere çıkmıştır.