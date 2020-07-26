MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTatil Haberleri Falez plajlarÄ± sezonun gözdesi
ABONE OL
26.07.2020 - 12:12 | | DHA

Falez plajlarÄ± sezonun gözdesi

Â MuratpaÅŸa Belediyesi'nin mavi bayraklÄ± falez plajlarÄ±, covid-19 Ã¶nlemleriyle bu yazÄ±n da gÃ¶zdesi oldu. Plajlara gelenler, hem belediyenin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlere hem de Antalya'nÄ±n doÄŸa harikasÄ± falezlerin denizle buluÅŸtuÄŸu noktada bulunan plajlarda uygulanan fiyat politikasÄ±na tam not verdi.Â

Falez plajlarÄ± sezonun gözdesi

Â 

MuratpaÅŸa Belediyesi'nin Antalya'nÄ±n doÄŸa harikasÄ± falezlerinin denizle buluÅŸtuÄŸu noktada yer alan mavi bayraklÄ± plajlarÄ±nda sezon tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. Falez sahil bandÄ±nda ahÅŸap platformlar Ã¼zerine kurulu Konserve Koyu, Mobil, Ä°nciraltÄ±, Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼ ve ErenkuÅŸ plajlarda 'yeni normal' dÃ¶nem uygulamalarÄ± tam not aldÄ±.

Â

Falez plajlarÄ± sezonun gÃ¶zdesi

Â 

Her misafirin ateÅŸi Ã¶lÃ§Ã¼lerek kabul edildiÄŸi, maskesiz giriÅŸlere izin verilmediÄŸi plajlarda ÅŸezlonglar her kullanÄ±cÄ± iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± dezenfekte ediliyor. Her gÃ¼n sabah saatlerinde Ä°nciraltÄ± Falez PlajÄ±'na geldiÄŸini anlatan Sencer BaÅŸaran, "Hizmetler gayet iyi. Her ÅŸey yerinde. DÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k, yerli yerinde. Kabinlerinden duÅŸlarÄ±ndan platforma pandemi sÃ¼resinde de alÄ±nan Ã¶nlemler son derece iyi. Maskesiz kimseyi indirmiyorlar. Her yerde dezenfektan var. Åžezlonglar temizleniyor" diye konuÅŸtu.

Â PlajÄ±n diÄŸer bir mÃ¼davimi Ä°brahim Can ise alÄ±nan Ã¶nlemleri gayet baÅŸarÄ±lÄ± bulduÄŸunu belirtirken "Maske takÄ±lÄ±yor. Mesafe kurallarÄ±na uyuluyor. Verdikleri hizmetler gayet gÃ¼zel Ã¼cretlerin de dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± benim gayet hoÅŸuma gidiyor" dedi.

Falez plajlarÄ± sezonun gÃ¶zdesi

Klasik otomobilini çekme karavana dönüÅŸtürdü! Gören bir daha baktÄ±Ä°zmirli bir usta olan Mehmet Ardil (35), DoÄŸu Almanya üretimi klasik otomobilini çekme karavana dönüÅŸtürdü. Öndeki çekici otomobili de aynÄ± araç olan karavan ilgi gördü. Ardil, koronavirüs salgÄ±nÄ± döneminde karavanÄ±yla izole tatil yapmanÄ±n rahatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Heybeliada'da batan teknenin kaptanÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Heybeliada'da batan teknenin kaptanÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

TÃ¼m memurlar iÃ§in geÃ§erli! Yol izni...

Koyun yünü yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan keçiyi kurbanlÄ±k koyun diye sattÄ±lar!

Koyun yÃ¼nÃ¼ yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan keÃ§iyi kurbanlÄ±k koyun diye sattÄ±lar!

Mardin'de, askerlerin geçiÅŸ güzergahÄ±na tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin'de, askerlerin geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ±na tuzaklanan EYP imha edildi

SÄ±radaki Haber