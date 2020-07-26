Falez plajlarÄ± sezonun gÃ¶zdesi

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MuratpaÅŸa Belediyesi'nin Antalya'nÄ±n doÄŸa harikasÄ± falezlerinin denizle buluÅŸtuÄŸu noktada yer alan mavi bayraklÄ± plajlarÄ±nda sezon tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. Falez sahil bandÄ±nda ahÅŸap platformlar Ã¼zerine kurulu Konserve Koyu, Mobil, Ä°nciraltÄ±, Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼ ve ErenkuÅŸ plajlarda 'yeni normal' dÃ¶nem uygulamalarÄ± tam not aldÄ±.

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Her misafirin ateÅŸi Ã¶lÃ§Ã¼lerek kabul edildiÄŸi, maskesiz giriÅŸlere izin verilmediÄŸi plajlarda ÅŸezlonglar her kullanÄ±cÄ± iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± dezenfekte ediliyor. Her gÃ¼n sabah saatlerinde Ä°nciraltÄ± Falez PlajÄ±'na geldiÄŸini anlatan Sencer BaÅŸaran, "Hizmetler gayet iyi. Her ÅŸey yerinde. DÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k, yerli yerinde. Kabinlerinden duÅŸlarÄ±ndan platforma pandemi sÃ¼resinde de alÄ±nan Ã¶nlemler son derece iyi. Maskesiz kimseyi indirmiyorlar. Her yerde dezenfektan var. Åžezlonglar temizleniyor" diye konuÅŸtu.

Â PlajÄ±n diÄŸer bir mÃ¼davimi Ä°brahim Can ise alÄ±nan Ã¶nlemleri gayet baÅŸarÄ±lÄ± bulduÄŸunu belirtirken "Maske takÄ±lÄ±yor. Mesafe kurallarÄ±na uyuluyor. Verdikleri hizmetler gayet gÃ¼zel Ã¼cretlerin de dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± benim gayet hoÅŸuma gidiyor" dedi.