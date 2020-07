Falez plajlarÄ± sezonun gÃ¶zdesi

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlarında sezon tüm hızıyla devam ediyor. Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajlarda 'yeni normal' dönem uygulamaları tam not aldı.

Her misafirin ateşi ölçülerek kabul edildiği, maskesiz girişlere izin verilmediği plajlarda şezlonglar her kullanıcı için ayrı ayrı dezenfekte ediliyor. Her gün sabah saatlerinde İnciraltı Falez Plajı'na geldiğini anlatan Sencer Başaran, "Hizmetler gayet iyi. Her şey yerinde. Dört dörtlük, yerli yerinde. Kabinlerinden duşlarından platforma pandemi süresinde de alınan önlemler son derece iyi. Maskesiz kimseyi indirmiyorlar. Her yerde dezenfektan var. Şezlonglar temizleniyor" diye konuştu.

Plajın diğer bir müdavimi İbrahim Can ise alınan önlemleri gayet başarılı bulduğunu belirtirken "Maske takılıyor. Mesafe kurallarına uyuluyor. Verdikleri hizmetler gayet güzel ücretlerin de düşük olması benim gayet hoşuma gidiyor" dedi.