GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde televizyon izlemek isteyen tecrÃ¼beli yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ pilotu Kaval, bir koltuÄŸa kendi imkanlarÄ±yla televizyon ve tekerlek yerleÅŸtirdi. Hasan Kaval, hazÄ±rlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan koltuÄŸu, Ã–lÃ¼deniz Mahallesi'ndeki BabadaÄŸ'Ä±n 1700 metre pistine Ã§Ä±karttÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla pistten kalkÄ±ÅŸ yapan Kaval, oturduÄŸu koltukta ayakkabÄ±larÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p terliklerini giydi. Havada rahat tavÄ±rlarÄ±yla dikkati Ã§eken Hasan Kaval, televizyon izlerken, bir yandan da Ã§erez yedi.

Â EÅŸsiz Ã–lÃ¼deniz manzarasÄ±ndaki uÃ§uÅŸunu aksiyon kamerasÄ±yla kayÄ±t altÄ±na alan Kaval, BelcekÄ±z PlajÄ± sahiline sorunsuz ÅŸekilde iniÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi. Hasan Kaval'Ä±n sosyal medya hesaplarÄ±na yÃ¼klediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ise Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin beÄŸenisini topladÄ±. Kaval, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BabadaÄŸ'Ä±n dÃ¼nyada en gÃ¼zel yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ yapÄ±lacak alanlarÄ±n baÅŸÄ±nda geldiÄŸini sÃ¶yledi.

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Daha Ã¶nceki uÃ§uÅŸlarda arkadaÅŸlarÄ±yla havada tavla ve okey oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hasan Kaval, "DÃ¼nyada baÅŸka bir eÅŸi benzeri olmayan uÃ§uÅŸlar yaptÄ±m. Son projemde pijama ve terlikle televizyonda sevdiÄŸim Tom ve Jerry Ã§izgi filmini izledim. Ã‡ok rahat bir uÃ§uÅŸ oldu. YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼nÃ¼ farklÄ± bir boyuta taÅŸÄ±maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°nsanlara bu sporun tehlikeli deÄŸil gÃ¼venli olduÄŸuna inandÄ±rmak iÃ§in mÃ¼cadele ediyorum." dedi. Herkesin hayatÄ±nda bir kez bile olsa yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle uÃ§uÅŸ heyecanÄ±nÄ± yaÅŸamasÄ± gerektiÄŸini anlatan Kaval, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ sevdalÄ±larÄ±nÄ± eÅŸsiz Ã–lÃ¼deniz manzarasÄ±nÄ± paraÅŸÃ¼tten seyretmeye davet etti.

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