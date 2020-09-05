Filistin Hakkında Bilgiler; Filistin Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Filistin kelimesinin kökeni Yunanca Philistia kelimesidir ve Filistinlilerin yurdu manasına gelir. Filistin ülkesinin bayrağı siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renkten oluşmaktadır. Bayrağında milliyetçi mesajlar yer almaktadır. Bayrağın üst kısmında bulunan siyah çizgi Abbasileri, orta kısımdaki yeşil çizgi Fatımileri ve en alttaki beyaz çizgi ise Emevileri temsil etmektedir. Ayrıca bayraktaki kırmızı üçgen de Arap halklarının bağımsızlık uğruna döktüğü kanları sembolize etmektedir. Filistin’in en bilinen şehirleri ise; Gazze, Kudüs, Nablus, Eriha, El Halil ve Beytüllahim’dir.

Filistin Nerededir?

Filistin geniş bir coğrafi bölgeye sahiptir. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’deki İsrail topraklarının bir bölümünün yanı sıra Batı Şeria ve Gazze Şeridi gibi Filistin kontrolünde olan toprakları kapsayan bir bölgedir. Ancak sınırları ile ilgili tartışmalar günümüzde devam etmektedir. Ülkenin kuzeyinde Lübnan, doğusunda Suriye Çölü, batısında Akdeniz ve güneyinde Kızıldeniz yer almaktadır. Yüz ölçümü 6 bin 220 kilometrekaredir

İklim

Ülke ılıman bir iklime sahiptir. En yüksek sıcaklık ortalama olarak 33 derecedir. En soğuk ay Ocak, en sıcak ay Temmuz ve Ağustosyur. Filistin az yağmur alan bir ülkedir ve yıllık yağış oranı yaklaşık 116 mm'dir.

Yemek Kültürü

Filistin mutfağında genellikle deniz ürünleri ve sebze tüketilmektedir. İçecek olarak nargile, çay ve kahve yaygındır. Ülke topraklarında farklı kültürler hakimiyet kurmuş olduğu için yemek kültürü de bu durumdan etkilenmiştir. Özellikle Ürdün, Suriye, Lübnan ve Levant mutfaklarına benzer bir yemek kültürü vardır. Filistinliler için günün en önemli öğünü öğle yemeğidir. Filistin tatlılarında hurma, ceviz, badem, peynir ve Antep fıstığı sıkça kullanılmaktadır. Ülkede alkol tüketimi çok azdır hatta Müslüman nüfusun büyük bir çoğunluğu hiç tüketmez.

Filistin’in Nüfusu Ne Kadar?

Filistin Devleti’nin 2020 yılı için tahmini güncel nüfus sayısı 5.101.414’tür. Ülke nüfusunun yaş ortalaması 21’dir. Etnik yapısı Filistinli Araplardan ve Yahudilerden oluşmaktadır. Genel nüfusun küçük bir kısmını Çerkezler oluşturur. Nüfusun büyük bir çoğunluğu Müslüman’dır. Müslümanlar Şafii ve Sünni mezheplerini seçmiştir. Kalan nüfus Yahudi’dir. Ülke nüfusunun yaklaşık %87'si kentlerde yaşar.

Filistin’in Başkenti Neresidir?

Ülke işgal yönetim şekline sahip olduğu için birden fazla başkentten yönetilmektedir. Filistin Devleti’nin Gazze ve Ramallah olmak üzere iki tane başkenti bulunmaktadır. Gazze Şeridi’nin başkenti Gazze/Doğu Kudüs, Batı Şeria bölgesinin başkenti ise Ramallah’tır.

Siyasi Yapı ve Yönetim

Filistin Devleti'ni kuran yasama organı, Filistin Ulusal Konseyi'dir. Devlet Başkanı Filistin Merkez Konseyince atanmıştır. Sürgündeki hükümetin işlevlerini yerine getirebilmek için Filistin Kuruluş Örgütü Yürütme Komitesi bulunmaktadır.

Filistin’in Para Birimi Nedir?

Filitin Devleti’nin para birimi Ürdün Dinarı ve Yeni İsrail Şekeli’dir. 1 Yeni İsrail Şekeli 2,01 Türk Lirası'na denk gelmektedir.

Ülke ekonomik varlığını dış yardımlarla sürdürmektedir. Enflasyon oranı %1.4 civarlarındadır. Yoksulluk oranının Gazze şehrinde %60 oranında olduğu bilinmektedir.

Filistin’in Resmi Dili Nedir?

Ülkenin resmi dili Arapçadır. Arapça dışında İbranice dili de kullanılmaktadır. Yahudiler İbraniceyi, Filistinliler Arapçayı tercih etmektedir.

Filistin ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Filistin'in bulunduğu konumdaki saat dilimi (GMT+3)'tür. Doğu Avrupa Yaz Zaman Dilimini kullanmaktadır.

Filistin Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir saat farkı yoktur. Bunun sebebi, ülkelerin birbirine çok yakın coğrafi konumlarda bulunmasıdır.