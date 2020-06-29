MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Geleneksel "Pınar Bebekleri" turistlerin ilgisini çekiyor
ABONE OL
29.06.2020 - 13:52 |

Geleneksel "Pınar Bebekleri" turistlerin ilgisini çekiyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kadınlar tarafından üretilen yöresel kıyafetlerin giydirildiği "Pınar bebek", bölgeye gelen turistler tarafından ilgi görüyor.

Geleneksel "Pınar Bebekleri" turistlerin ilgisini çekiyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kadınların yüzyıllardır kendileri için hazırlayıp giydiği geleneksel renkli kıyafetlerin minyatürü, yaklaşık 20 yıldır yapılan ve artık ilçenin sembolü olmaya aday "Pınar bebekler" için hazırlanıyor.

Evlerinin bir bölümünde bulunan tezgahlarda diktikleri küçük yöresel kıyafetlerle bebeklerini süsleyen kadınlar, bölgeye gelen turistlere "Pınar bebekleri" satarak, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

 Milliyet

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, yaptığı açıklamada, ilçenin, "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma kanyonları ile tanındığını söyledi.

 Bunların dışında, ilçede kadınların yüzyıllardır giydiği yöresel kıyafetlerin bulunduğuna işaret eden Yaşar, "Yüzyıllardır kullanılan bu kıyafetlerimiz, bugün de gençlerimiz, annelerimiz, ninelerimiz tarafından giyinilmekte. Bu örf ve adeti devam ettirebilmek, görsel anlamda daha ileriye taşımak adına yöresel kıyafeti ilçemizin adı dolayısıyla 'Pınar bebek' ismini verdiğimiz bebeklerin üzerinde de sergiliyoruz." dedi.

En ucuz bilet için buraya tıklayın" target="_blank" rel="box noopener noreferrer">Milliyet

    Uğur böcekleri 2 bin 400 rakımlı tepeyi kırmızıya boyadıKahramanmaraş'ın 2 bin 400 metre yüksekliğindeki Uludaz tepesine göç eden uğur böcekleri herkesi hayran bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS Mabel Matiz sorusu nedir? İşte Fırtınadayım şarkı sözleri...

    YKS Mabel Matiz sorusu nedir? İşte Fırtınadayım şarkı sözleri...

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Malatya Valiliği'nden yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin açıklama

    Malatya Valiliği'nden yolda bulunan sınav kağıtlarına ilişkin açıklama

    Sıradaki Haber